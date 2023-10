Hamas atinge prédio residencial em Tel Aviv com foguetes; veja vídeos

Eli Bin, chefe do serviço de resgate israelense Magen David Adom, disse nesta sexta-feira, 27, que um foguete atingiu um prédio residencial em Tel Aviv. À televisão local do Canal 12, Bin afirmou que ao menos três pessoas ficaram feridas.

Sirenes de alerta contra foguetes soam na área de Tel Aviv, incluindo os subúrbios da cidade, bem como em áreas ao norte de Gaza: Ashdod, Kissufim e Kerem Shalom. As salvas de ataques encerram um intervalo de dez horas em que nenhum lançamento foi detectado.

O Canal 12 reportou que pelo menos oito foguetes foram interceptados pelas defesas aéreas de Israel.

+ Exército de Israel anuncia incursão terrestre na Cidade de Gaza

Devido aos ataques a Tel Aviv, um homem de 20 anos ficou “moderadamente” ferido e outros dois ficaram “levemente” feridos, informou o serviço de resgate Magen David Adom.

As Brigadas Al-Qasam, braço armado do grupo terrorista palestino Hamas, assumiram a autoria dos disparos contra Tel Aviv, duas ondas de foguetes em menos de meia hora.

“As Brigadas Al-Qassam renovaram os bombardeios a Tel Aviv em resposta aos massacres sionistas contra civis”, disse o braço armado do Hamas em comunicado, referindo-se aos ataques aéreos de Israel contra a Faixa de Gaza.

+ Equipe médica e dez caminhões com ajuda humanitária entram em Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que mais de 7.000 pessoas foram mortas por bombardeios israelenses desde 7 de outubro. A campanha de ataques aéreos incessantes foi uma resposta a uma incursão brutal dos terroristas contra Israel no mesmo dia, quando 1.400 pessoas, a maioria civis, morreram.

Vídeos dos ataques mostram fumaça subindo de um prédio aparentemente danificado pelo lançamento do foguete, bem como o momento em que o explosivo atinge a estrutura.

Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023