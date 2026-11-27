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A Cloud One, principal plataforma em nuvem da Força Aérea dos EUA, sofreu uma grave invasão cibernética. O incidente comprometeu atualizações e pode expor dados sigilosos vitais da defesa americana. O caso mobiliza o Comando Cibernético e amplia o alerta sobre a vulnerabilidade militar no país.

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A Cloud One, principal plataforma de computação em nuvem da Força Aérea dos Estados Unidos, foi alvo de um ataque cibernético considerado grave, informou a agência de notícias Reuters nesta sexta-feira, 27.

Entre os serviços afetados está o processo de transferência de aplicações administrativas para o Cloud One, iniciativa estratégica para o Exército americano. A invasão, identificada há cerca de um mês, pode comprometer um grande volume de informações sigilosas da Força Aérea.

O incidente foi identificado durante procedimentos de atualização do sistema e provocou interrupções no funcionamento da plataforma, de acordo com duas fontes ouvidas pela Reuters. Até agora, não há informações sobre os responsáveis pelo ataque e a dimensão do estrago.

Em comunicado enviado à Reuters, a Força Aérea americana declarou que “não comenta a situação de segurança, as vulnerabilidades ou o estado operacional de redes e sistemas específicos”. A instituição também afirmou: “Adotamos continuamente medidas prudentes para proteger as informações, os sistemas e as capacidades operacionais do Departamento da Força Aérea”.

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Por dentro do ataque

O Comando Cibernético dos Estados Unidos, organização militar encarregada das operações no espaço cibernético, foi acionado para investigar as possíveis consequências da invasão, segundo uma das fontes.

As atualizações dos aplicativos hospedados na plataforma foram suspensas. Por isso, os profissionais da Força Aérea ficaram impossibilitados de instalar correções, em um momento em que vulnerabilidades críticas de software estão sendo identificadas pela indústria tecnológica.

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De acordo com a Reuters, os invasores teriam explorado uma falha de software para obter acesso ao “plano de controle”, estrutura que funciona como uma espécie de painel central de gerenciamento dos recursos da infraestrutura. Se a tentativa fosse bem-sucedida, eles teriam acesso à parte operacional de aeronaves militares.

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Até agora, não ficou claro como os invasores conseguiram penetraram a rede.

O que é o Cloud One?

A plataforma foi criada em 2017 para centralizar os serviços de tecnologia da informação da Força Aérea, integrando grandes empresas como Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet, controladora do Google. A infraestrutura dá suporte a dezenas de aplicativos, como sistemas utilizados para administrar informações sobre militares e operações logísticas.

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Partes da plataforma, o Comando e Controle Baseado em Nuvem consolida informações de radares de defesa aérea e de outras fontes de monitoramento pelos Estados Unidos, e o Sistema Integrado de Munições de Combate do Teatro de Operações acompanha a localização e a movimentação de bombas e mísseis em mais de 200 instalações da Força Aérea americana por todo o globo.

O episódio ocorre em meio a uma onda ataques cibernéticos com inteligência artificial (IA). Nos últimos meses, pelo menos seis outros incidentes atingiram instituições como o FBI, o Departamento de Segurança Interna e outras agências de inteligência do governo americano.