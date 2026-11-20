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Após uma onda de falhas tecnológicas que paralisou voos, serviços bancários e até a rede ultrassecreta da NSA, o diretor de cibersegurança da Casa Branca foi demitido com o aval de Donald Trump. O governo nega ataque coordenado, mas o episódio expõe a fragilidade digital do país.

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O diretor nacional de cibersegurança da Casa Branca, Sean Cairncross, foi demitido, informou a emissora americana CBS na noite de quinta-feira 19, após uma sucessão de falhas tecnológicas nos Estados Unidos que afetaram serviços como aviação, bancos e comunicações, e causaram preocupação entre a população.

Os americanos viveram uma semana conturbada. No último final de semana, uma falha nas telecomunicações e no sistema de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA) paralisou voos por todo o país, provocando caos no tráfego aéreo. Ao mesmo tempo, uma interrupção global nos serviços da Microsoft afetou empresas, governos e serviços de emergência em dezenas de países. Ferramentas como Outlook, Teams e Copilot ficaram inacessíveis para parte dos usuários.

Pouco depois, falhas técnicas e interrupções generalizadas nos serviços bancários online afetaram grandes instituições financeiras americanas, desencadeadas, principalmente, por um erro de software no JPMorgan Chase. E na terça-feira, a rede interna de comunicações ultrassecreta da NSA, agência de inteligência do Departamento de Defesa, saiu do ar.

Preocupações com ciberataques

O presidente americano, Donald Trump, apoiou a demissão de Cairncross, porque ele não possuía as credenciais necessárias para o cargo, indicou a CBS. O secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou em postagem no X (ex-Twitter) que Kirsten Davies, diretora de informações do Departamento de Defesa, assumiu o posto de forma interina após ter a nomeação confirmada pelo Senado.

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Antes de atuar como diretor nacional de cibersegurança, Cairncross ocupou vários cargos no círculo interno da Casa Branca, durante o primeiro mandato de Trump.

A notícia de sua demissão, divulgada inicialmente pelo portal de notícias Axios, surge em meio a preocupações com a possibilidade de ciberataques contra sistemas e plataformas sensíveis nos Estados Unidos e além — a União Europeia confirmou na quinta-feira ter sido alvo de uma série de ciberataques assistidos por inteligência artificial (IA) ocorridos no mês de outubro. Nos últimos meses, foram relatados diversos episódios envolvendo agentes autônomos de empresas como a OpenAI, que escaparam de ambientes controlados e invadiram sites diversos, incluindo de governos.

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A Casa Branca, porém, descartou a possibilidade de ação “maliciosa”, além de ter negado quaisquer conexões entre as falhas tecnológicas dos últimos dias. Especialistas e funcionários do alto escalão do governo atribuíram as falhas a sistemas obsoletos e excessivamente complexos, bem como à corrida das empresas e do governo para blindá-los contra as novas ameaças geradas pela inteligência artificial.