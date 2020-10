Hacker holandês diz ter invadido Twitter de Trump com senha fácil

Atualizado em 22 out 2020, 15h18 - Publicado em 22 out 2020, 15h15

O hacker e pesquisador de segurança holandês Victor Gevers afirmou que conseguiu invadir o Twitter do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. Segundo Gevers, a conta do republicano estava protegida apenas com uma senha fácil: ‘maga2020!’ — abreviação do slogan da campanha presidencial “Make America Great Again”.

O hacker afirmou que para logar no Twiiter do presidente não foi necessário sequer a autenticação em dois fatores ativada. A medida é considerada uma forma básica de evitar que contas sejam invadidas.

Ao jornal Volkskrant, Gevers disse que conseguiu acessar a conta na quinta tentativa. “Eu esperava ser bloqueado após quatro tentativas fracassadas. Ou, pelo menos, que seriam solicitadas informações adicionais”.

O holandês teve acesso às mensagens, pôde alterar o perfil e publicar tuítes em nome de Trump, mas não fez nada disso. Ele relata que assim que conseguiu entrar na conta, alertou a Casa Branca e os serviços do governo americano sobre o problema de segurança. Uma semana depois foi contatado pelo Serviço Secreto.

Gevers compartilhou fotos e prints que confirmam suas declarações com a revista holandesa Vrij Nederland. As imagens mostram o hacker navegando pelas configurações da conta de Trump.

O Twitter, no entanto, negou a denúncia. “Não vimos nenhuma evidência para corroborar essa afirmação”, disse a rede social em nota, afirmando que as contas de autoridades americanas receberam proteção extra antes das eleições de 3 de novembro.

Essa foi a segunda vez que Gevers afirmou ter conseguido acessar a conta de Trump. Na primeira, em 2016, ele agiu com outros dois pesquisadores e descobriu que a senha da conta era ‘yourefired’ (“você está demitido”, em tradução livre).

Victor Gevers é um dos maiores especialistas em segurança digital de seu país e trabalha para o governo holandês. Em seus horários de folga, dedica-se a testar a segurança das redes de políticos e celebridades e alertá-los sobre possíveis brechas.