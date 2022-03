Rússia diz ter tomado Kherson e mantém ataques em Kharkiv

O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta quarta-feira, 2, que as forças do país tomaram a cidade de Kherson, ao sul da Ucrânia e próxima da península da Crimeia. A informação foi divulgada pela agência de notícias russa RIA.

“As divisões russas das Forças Armadas tomaram o controle total do centro regional de Kherson”, afirmou o porta-voz do ministério da Defesa, Igor Konashenkov. Ao contrário do que diz os russos, a Administração Regional de Kherson, onde moram 250.000 pessoas, afirmou que a cidade foi “cercada” e não tomada.

Além disso, as tropas de Vladimir Putin continuam os ataques contra Kharviv, segunda maior cidade ucraniana, no sétimo dia de guerra. De acordo com o exército da Ucrânia, “combates estão ocorrendo entre invasores e ucranianos”. A mensagem foi publicada no Telegram.

Os russos atacaram um centro médico militar na cidade e a sede da polícia também foi atingida por mísseis, segundo informações do governo. Pelo menos dois prédios pegaram fogo e parte de um dos edifícios desabou nesta quarta.

Segundo informou o governador regional de Kharviv, Oleg Synegubov, também nesta quarta, ao menos 25 pessoas morreram e 112 ficaram feridas após bombardeios na cidade nas últimas 24 horas. Como se sabe, ataques russos atingiram o centro do município, onde ficam áreas residenciais e o prédio do governo.