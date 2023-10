Greta Thunberg é presa na Inglaterra em protesto contra petróleo

Atualizado em 17 out 2023, 17h06 - Publicado em 17 out 2023, 16h20

Por Da Redação Atualizado em 17 out 2023, 17h06 - Publicado em 17 out 2023, 16h20

A ativista ambiental Greta Thunberg foi detida nesta terça-feira, 17, pela polícia em Londres, capital da Inglaterra. A sueca foi presa durante um protesto que ocorria em frente ao Hotel Intercontinental, em Mayfair, onde o Fórum de Inteligência Energética reuniu líderes da indústria de petróleo e gás.

A manifestação contra as mudanças climáticas, organizada pelo grupo Fossil Free London (Londres livre de combustíveis fósseis, em tradução livre), obstruiu o caminho e impossibilitou que parte dos participantes conseguisse acessar o edifício.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Thunberg conversando, de maneira pacífica, com dois policiais, enquanto um deles agarra seu braço. Em seguida, ela é revistada e colocada na traseira de uma van policial. A ativista usava um broche estampado com o slogan “Oily Money Out” (“Fora com o dinheiro do petróleo”).

Os palestrantes Torbjörn Törnqvist, CEO da casa comercial Gunvor, e Ben Luckock, e o chefe do comércio de petróleo da Trafigura, não conseguiram comparecer ao evento devido aos bloqueios de vias, segundo a agência de notícias Reuters.

O grupo ambientalista Greenpeace alegou que havia várias centenas de pessoas no ato, e que dois dos seus ativistas escalaram o edifício para estender uma grande faixa com a frase “Make Big Oil Pay”, ou “faça a grande indústria petrolífera pagar [pelas consequências ao meio ambiente].

Continua após a publicidade

+ Greta Thunberg vai a julgamento novamente por ‘resistência à autoridade’

Ainda no protesto, Thunberg discursou que “o mundo está se afogando em combustíveis fósseis” e que “pessoas em todo o mundo estão sofrendo e morrendo devido às consequências da crise climática causada por essas indústrias”. Sem citar o nome da ativista, a Polícia Metropolitana de Londres comunicou na plataforma X, antigo Twitter, que prendeu 20 pessoas que participaram da ação.

Hoje com 20 anos, Thunberg é o principal rosto jovem na luta contra o aquecimento global. Ela ficou conhecida por realizar protestos semanais, conhecidos como “Fridays For Future” (Sextas-feiras pelo Futuro, em tradução livre), do lado de fora do parlamento da Suécia. Além de ter sido levada sob custódia durante as manifestações no seu país natal, Greta também foi detida na Noruega e na Alemanha.

Publicidade

Siga