Governo Milei rejeita comentar vitória eleitoral de Lula

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O governo de Javier Milei manifestou-se oficialmente sobre a vitória de Lula nas eleições brasileiras, declarando que não comentará o resultado. A Casa Rosada justificou a postura afirmando que Lula não parabenizou Milei por sua eleição em 2023. O porta-voz da presidência argentina detalhou a decisão, que inclui a ausência de um pronunciamento formal, e negou rumores sobre Flávio Bolsonaro.

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O governo de Javier Milei manifestou-se oficialmente pela primeira vez, nesta terça-feira, 27, sobre a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de domingo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Em uma virada histórica, após ficar em segundo lugar no primeiro turno, o petista obteve 51,8% dos votos contra 48,2% do rival.

Em meio ao silêncio do líder argentino, que apenas replicou uma postagem com críticas ao petista, a Casa Rosada declarou que não comentará os resultados do pleito brasileiro, argumentando que Lula não parabenizou Milei por sua eleição em 2023. Na ocasião, o petista evitou cumprimentar o argentino, com quem trocou farpas ao longo do mandato; mas desejou “sucesso” ao novo governo.

Durante sua habitual coletiva de imprensa matutina, o porta-voz da Casa Rosada, Adrián Ravier, foi questionado sobre o silêncio de Milei.

“Tomou-se nota do resultado eleitoral do Brasil”, limitou-se a dizer Ravier. “Quando Javier Milei foi eleito em 2023, não houve nenhum gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada do tipo. Por ora, não emitiremos nenhum comunicado”, argumentou, acrescentando que não haverá sequer um pronunciamento formal do Ministério das Relações Exteriores sobre o assunto.

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Na mesma coletiva, Ravier negou que Flávio tenha solicitado asilo político na Argentina, em meio a rumores sobre um suposto plano de fuga do senador do PL.

Silêncio de Milei

Ao contrário dos demais presidentes sul-americanos, Milei — que chegou a viajar a São Paulo para fazer campanha por Flávio Bolsonaro e, nos últimos dias, intensificou seus ataques contra Lula — evitou fazer referência ao resultado do pleito. O mesmo ocorreu por parte do chanceler Pablo Quirno e de qualquer outro integrante do gabinete.

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Em 2023, Lula publicou um comunicado nas redes sociais após os resultados da eleição presidencial argentina.

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica”, escreveu ele após o ultradireitista derrotar o peronista Sergio Massa, apoiado pelo petista, nas urnas. “Desejo boa sorte e sucesso ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil estará sempre à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”, completou.