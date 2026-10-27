Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Mundo

Governo Milei rejeita comentar vitória eleitoral de Lula

Casa Rosada argumenta que mandatário brasileiro não parabenizou o argentino em 2023, embora o petista tenha desejado 'sucesso' à sua gestão

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h56 | Atualizado em 27 out 2026, 12h57
O presidente da Argentina, Javier Milei (à esquerda), e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, durante a convenção nacional do PL em 25 de julho de 2026.
O presidente da Argentina, Javier Milei (à esquerda), e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, durante a convenção nacional do PL em 25 de julho de 2026. (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Governo Milei rejeita comentar vitória eleitoral de Lula Priorize VEJA no Google

O governo de Javier Milei manifestou-se oficialmente pela primeira vez, nesta terça-feira, 27, sobre a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de domingo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Em uma virada histórica, após ficar em segundo lugar no primeiro turno, o petista obteve 51,8% dos votos contra 48,2% do rival.

Em meio ao silêncio do líder argentino, que apenas replicou uma postagem com críticas ao petista, a Casa Rosada declarou que não comentará os resultados do pleito brasileiro, argumentando que Lula não parabenizou Milei por sua eleição em 2023. Na ocasião, o petista evitou cumprimentar o argentino, com quem trocou farpas ao longo do mandato; mas desejou “sucesso” ao novo governo.

Durante sua habitual coletiva de imprensa matutina, o porta-voz da Casa Rosada, Adrián Ravier, foi questionado sobre o silêncio de Milei.

Siga

“Tomou-se nota do resultado eleitoral do Brasil”, limitou-se a dizer Ravier. “Quando Javier Milei foi eleito em 2023, não houve nenhum gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada do tipo. Por ora, não emitiremos nenhum comunicado”, argumentou, acrescentando que não haverá sequer um pronunciamento formal do Ministério das Relações Exteriores sobre o assunto.

Continua após a publicidade

Na mesma coletiva, Ravier negou que Flávio tenha solicitado asilo político na Argentina, em meio a rumores sobre um suposto plano de fuga do senador do PL.

Silêncio de Milei

Ao contrário dos demais presidentes sul-americanos, Milei — que chegou a viajar a São Paulo para fazer campanha por Flávio Bolsonaro e, nos últimos dias, intensificou seus ataques contra Lula — evitou fazer referência ao resultado do pleito. O mesmo ocorreu por parte do chanceler Pablo Quirno e de qualquer outro integrante do gabinete.

Continua após a publicidade

Em 2023, Lula publicou um comunicado nas redes sociais após os resultados da eleição presidencial argentina.

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica”, escreveu ele após o ultradireitista derrotar o peronista Sergio Massa, apoiado pelo petista, nas urnas. “Desejo boa sorte e sucesso ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil estará sempre à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”, completou.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Javier Milei
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).