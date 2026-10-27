Governo argentino nega entrada de Flávio Bolsonaro no país

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A Casa Rosada negou oficialmente que Flávio Bolsonaro tenha entrado na Argentina, rebatendo rumores de uma suposta fuga para os EUA. O governo de Javier Milei e um assessor do senador desmentiram a informação, que indicava um plano de deixar o Brasil por Foz do Iguaçu. Detalhes sobre a apuração argentina e a versão oficial estão na matéria completa.

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A Casa Rosada negou nesta terça-feira, 27, em nota enviada a VEJA, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tenha entrado em solo argentino. A declaração, feita por meio da Direção Nacional de Migrações, respondeu a rumores a respeito de um suposto plano de fuga do ex-candidato presidencial, que teria tentado deixar o Brasil para voar rumo aos Estados Unidos pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Segundo o comunicado, a repercussão na imprensa argentina sobre a presença de um avião particular no aeroporto levou autoridades a realizarem verificações na aeronave e em sua tripulação. Como resultado, constatou-se que a documentação da empresa responsável, a Baires Fly S.A, está regular.

O governo de Javier Milei acrescentou que não foi apresentado nenhum plano de voo que incluísse a família Bolsonaro, descartando tanto a entrada do senador no país quanto qualquer vínculo dele com o avião estacionado.

“A Direção Nacional de Migrações não registra nenhuma entrada de Flavio Bolsonaro na República Argentina. Devido à escalada midiática pela presença de um avião privado no Aeroporto Internacional de Iguaçu, as autoridades procederam a iniciar os controles correspondentes à aeronave e à tripulação. Finalmente, constatou-se que a documentação da empresa está em ordem e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro”, disse a nota.

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Em paralelo, pessoas próximas afirmaram a VEJA que o senador está incomunicável desde a manhã desta terça. Enquanto isso, em sua habitual coletiva de imprensa na Casa Rosada, o porta-voz de Milei, Adrián Ravier, afirmou nesta manhã que não houve nenhum pedido de asilo político por parte do ex-candidato.

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Mais cedo nesta terça, o portal de notícias argentino Infobae havia informado que Flávio haveria saído do Brasil para pegar um voo privado cuja decolagem de Puerto Iguazú, em Misiones, estava prevista para as duas da manhã desta terça. Segundo a reportagem, o senador teria cruzado a fronteira com a Argentina usando seu RG, uma vez que, na véspera, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que ele entregasse seus passaportes e o proibiu de deixar o país.

O Infobae reportou que o plano seria seguir de Puerto Iguazú rumo a Miami, nos Estados Unidos, a bordo de uma aeronave Gulfstream G400, que teria solicitado os trâmites alfandegários e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes. De acordo com o site de monitoramento de voos FlightRadar24, o jatinho partiu de Buenos Aires rumo a Puerto Iguazú às 22h14 de segunda-feira e pousou às 23h45, sem novas movimentações desde então.

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O jornal argentino Clarín, por sua vez, ouviu uma fonte que informou que a única explicação dada para o cancelamento do voo para Miami foi que “um dos passageiros teve um problema”. E que a lista com a identidade das pessoas que embarcariam na aeronave nunca foi apresentada à Imigração e à Alfândega. A tripulação (dois pilotos e a comissária de bordo) não estavam cientes desse cancelamento; por isso, desembarcaram e foram pernoitar em um hotel na cidade de Puerto Iguazú, onde hoje aguardavam instruções da empresa Baires Fly.

Flávio foi proibido de deixar o país no âmbito do processo em que o senador e o advogado Willer Tomaz são investigados por lavagem de dinheiro, em um suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e bets. Os dois confirmam que são amigos, mas negam que sejam sócios — e qualquer irregularidade.

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O ex-candidato presidencial também é formalmente investigado pela Polícia Federal (PF) em inquérito aberto para apurar a possível prática de crimes relacionados ao financiamento da produção do filme “Dark Horse”, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A polêmica surge dois dias após o segundo turno das eleições presidenciais, no qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o adversário do PL por 51,8% a 48,2% dos votos e conquistou um inédito quarto mandato. Após a divulgação dos resultados, o senador não reconheceu os resultados e afirmou que pediria a anulação do pleito, embora, depois, o PL tenha admitido a vitória de Lula.

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