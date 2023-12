Governo Milei cancela obras públicas e anuncia desvalorização do peso

O ministro da Economia do recém-empossado governo Javier Milei na Argentina, Luis Caputo, anunciou nesta terça-feira, 12, um pacote de medidas fiscais. Entre elas estão a desvalorização do peso argentino drente ao dólar e o cancelamento da licitação de obras públicas que ainda não tiveram início. O pacote foi anunciado por Caputo em um vídeo gravado.

Entre as medidas anunciadas estão:

A desvalorização do peso argentino: cada dólar vai valer 800 pesos — atualmente a cotação é de 365 pesos.

O governo não abrirá novas licitações para obras públicas e vai cancelar as licitações de obras que ainda não tenham começado.

A redução do número de ministérios, de 18 para 9, como já havia sido anunciado, e de secretarias, de 106 para 54.

Redução de repasse do governo federal às províncias.

Redução de subsídios a serviços de transporte e energia.

A publicidade do governo será suspensa por um ano.

Caputo criticou a “herança” que recebeu do governo peronista Alberto Fernández e afirmou que gestões anteriores “fracassaram” no controle da inflação. “Dos últimos 123 anos, a Argentina teve um déficit fiscal em 113”, disse. “Estamos aqui para resolver a raiz do problema.”