Em declaração final, reunião do G20 condena Guerra da Ucrânia

O comunicado final da cúpula do G20, da qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, em Nova Délhi, na Índia, critica a guerra da Ucrânia e as invasões territoriais. Corroborado pelos das maiores economias do mundo, a manifestalçai surpreendeu analistas internacionais. No texto, eles também afirmaram que “o uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível”, numa alusão à atuação russa no conflito.

Havia uma incerteza a respeito de um cominicado conjunto em torno da guerra, diante de desentendimentos entre os países a repseito da invasão, que começou em 2022.