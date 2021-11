França devolve ao Benin 26 obras de arte roubadas no século XIX

O presidente da França, Emmanuel Macron, formalizou na última terça-feira (9) a devolução de 26 obras de arte ao Benin.

Com 12 milhões de habitantes, o país localizado no oeste da África foi colônia francesa até 1960, quando conquistou sua independência.

A devolução foi formalizada em cerimônia realizada com Macron e o presidente do Benin, Patrice Talon, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Os artefatos faziam parte do acervo do Museu de Quai Branly, em Paris, e seguirão para Porto-Novo, capital do Benin, já nesta quarta-feira (10).

Entre as peças estão valiosas estátuas do antigo reino de Abomey, que existia antes do Benin ser ocupado por tropas coloniais.

O Palácio real do então rei Behanzin foi saqueado tropas francesas em 1892, e teve suas principais obras enviadas à Europa.

A devolução das obras do Benin segue uma tendência europeia de tentar reparar a pilhagem econômica e cultural empreendida durante o colonialismo.

O debate é crescente e vem atingindo museus da Alemanha e do Reino Unido. Em abril, os alemães devolveram à Nigéria um conjunto valioso conjunto composto por 1.000 estatuetas chamado Bronzes de Benin. As peças haviam sido levadas pelos britânicos 200 anos atrás.

Egito, Grécia e países pré-colombianos também engrossam o coro dos que querem de volta artigos inestimáveis retirados de seus territórios em conflitos do passado ou até em expedições arqueológicas terminadas em disputas.