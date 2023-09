Forças armadas marroquinas são mobilizadas para resgatar sobreviventes

As forças armadas do Marrocos foram mobilizadas para ajudar nas buscas pelas vítimas do terremoto que atingiu o país na noite de sexta-feira, 8. O rei marroquino, Mohammed VI, ordenou que tropas e recursos terrestres e aéreos

De acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita um comunicado militar, o uso das forças armadas indica a gravidade da tragédia. Ainda de acordo com o comunicado, um hospital de campanha será montado próximo ao epicentro, nos arredores de Marrakesh.

Embora líderes mundiais tenham manifestado condolências e oferecido ajuda, o governo marroquino ainda não fez uma solicitação formal de colaboração externa. O pedido é necessário para que times de resgate estrangeiros possam ser mobilizados e enviados ao país para ajudar nas buscas.

Até a Argélia ofereceu ajuda humanitária, em um gesto extraordinário, dado que os dois países têm um histórico de rivalidades. O espaço aéreo argelino foi fechado em 2021 por conta de uma série de disputas entre os dois países relacionadas a territórios na região oeste do Saara. O governo da Argélia ofereceu a reabertura do espaço aéreo, bem como o envio de forças de resgate, “se esse for o desejo do reino marroquino”, segundo comunicado do gabinete do presidente Abdelmadjid Tebboune.

