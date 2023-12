Filipinas esvaziam prédios após terremoto abalar capital; veja vídeos

As Filipinas realizaram uma operação para esvaziar prédios públicos e escolas nesta terça-feira, 5, depois que um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a ilha de Luzon, onde fica a capital, Manila.

De acordo com a agência estatal de sismologia, não houve relatos de vítimas. Em um comunicado no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, o órgão informou também que não esperava danos, mas alertou sobre a ameaça de tremores secundários.

Video shows the strength of tremors in #Philippines as south east Asian is rocked by series of earthquakes.

More and more videos are pouring in revealing the intensity of massive shocks above reading 7 on Richter scale.

#EarthquakePH #earthquake #Tsunami

