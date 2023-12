Filipinas emitem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7.6

As Filipinas estão em alerta, depois de um terremoto de magnitude 7.6 atingir a ilha de Mindanau na noite deste sábado, 2, no horário local. Conforme relatou o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), os tremores ocorreram a uma profundidade de 63 km, ou 39 milhas. Com isso, um tsunami é esperado no país, o que pode acontecer, de acordo com a Agência Filipina de Sismologia (Phivolcs), nas próximas horas.

Segundo a agência Reuters, dada a proximidade dos dois países, o Japão também poderá ser atingido por ondas de até um metro de altura, especificamente na costa Oeste do país. Lá, a previsão é que o tsunami chegue pouco mais de uma hora depois de atingir as Filipinas.

Para o Pacific Tsunami Warning Center, as ondas também devem ter de 0,3 a 1 metro de altura. Há a possibilidade, no entanto, de que elas possam ser ainda maiores, até os 3 metros de altura. Dada a magnitude e localização das ocorrências sísmicas, partes da Indonésia, Palau e Malásia também estão sendo monitoradas e podem ser atingidas.

Parte do chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, as Filipinas estão localizadas em uma região de forte atividade vulcânica, com elevada instabilidade geológica, onde os terremotos são recorrentes.