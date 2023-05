‘Energia de agente funerário’: Filho de Trump confunde o pai com DeSantis

Donald Trump Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, acidentalmente insultou seu pai na noite desta quinta-feira 25, quando tentou fazer uma crítica a Ron DeSantis, rival de Donald Trump para a indicação presidencial republicana.

“Trump tem o carisma de um agente funerário”, disse Trump Jr. em seu programa online, Triggered With Don Jr, na plataforma de vídeos Rumble.

O filho de ex-presidente também acidentalmente disse que a energia do pai “faz Jeb Bush parecer um atleta olímpico”, referindo-se ao irmão do ex-presidente americano George W. Bush e ex-governador da Flórida.

Após a declaração, Trump Jr. ficou brevemente em silêncio. Sem se corrigir, ele continuou questionando as atitudes do concorrente de Trump: “As políticas de um rato do pântano de [Washington] D.C., porque nós vimos as mudanças de opinião, certo?”.

Ele acrescentou que DeSantis tinha uma “voz meio anasalada e afeminada”.

+ Trump zomba de DeSantis após problemas técnicos em lançamento de campanha

Trump Jr. continuou atacando o governador da Flórida com a hashtag “DeSaster”, fazendo uma brincadeira com o sobrenome DeSantis e a palavra “desastre”. Segundo o filho do ex-presidente, o adversário do seu pai precisava de “dois bilionários carismáticos” para ajudar ele, se referindo ao lançamento de campanha com Elon Musk, dono do Twitter, e David Sacks, um importante doador do Partido Republicano.

Continua após a publicidade

Jeb Bush, citado por Trump Jr., era o favorito da legenda quando Trump pai venceu as eleições primárias em 2016, briga de republicano contra republicano. O atual governado do estado, DeSantis, oficializou sua campanha para 2024 na última quarta-feira 24, com um lançamento repleto de falhas técnicas no Twitter.

+ Os quatro motivos para Musk apoiar Ron DeSantis para a Casa Branca

Segundo as últimas pesquisas de opinião, DeSantis está no segundo lugar na disputa para representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024, atrás de Trump. Porém, ele está com mais de 30 pontos de desvantagem na maioria dos levantamentos.

Por sua vez, o ex-presidente dos Estados Unidos lida um risco judicial sem precedentes. Ele enfrenta acusações criminais por um suborno feito a uma atriz pornô em 2016, e foi considerado culpado por abuso sexual.

Além disso, Trump também é investigado por tentar manipular o resultado eleitoral de 2020, bem como o manuseio ilegal de documentos confidenciais após deixar o cargo.

O ex-presidente alega que esses problemas são resultado de uma perseguição política, narrativa que tem sido amplamente aceita – e reproduzida – pela sua base de eleitores leais e muitos republicanos no Congresso.

Continua após a publicidade

Siga