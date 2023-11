FBI investiga ‘ataque terrorista’ na fronteira EUA-Canadá

O FBI afirmou nesta quarta-feira, 22, que abriu uma investigação sobre a explosão de um veículo na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, na ponte Rainbow Bridge, perto das Cataratas do Niágara. De acordo com as autoridades, a situação está sendo encarada como uma tentativa de “ataque terrorista”, informou a televisão americana Fox News.

A reportagem, citando o FBI, afirmou que os dois passageiros do veículo morreram e um oficial da patrulha de fronteira ficou ferido.

“O escritório de campo do FBI em Buffalo está investigando a explosão de um veículo na Rainbow Bridge, uma passagem de fronteira entre os EUA e o Canadá nas Cataratas do Niágara. O FBI está coordenando esta investigação com nossos parceiros locais, estaduais e federais de aplicação da lei. Como esta situação é muito fluida, é tudo o que podemos dizer neste momento.”

#FBI Buffalo statement on investigation at the Rainbow Bridge: pic.twitter.com/jRaGLL8sU8 — FBI Buffalo (@FBIBuffalo) November 22, 2023

Todas as quatro passagens de fronteira internacionais no oeste de Nova York foram fechadas devido ao incidente, segundo a mídia local. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, afirmou em uma postagem no X, antigo Twitter, que as autoridades do estado estão “monitorando de perto” o incidente na ponte e que agências estaduais estavam no local da explosão.

📍New York – Suspected Terror Attack A car filled with explosives has exploded at the Rainbow Bridge, #US & #Canada border. This explosion took place only hours after New York issued a terror warning for residents, which was regarding the Hamas/Israel war. The White House… pic.twitter.com/ni1BCoZI6A — Emily (@emilyshar1) November 22, 2023

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, também afirmou que as equipes de segurança do Canadá estavam “ativamente engajadas na avaliação da situação”.

Os funcionários das agências de fronteira nos Estados Unidos não fizeram comentários imediatamente após a explosão, bem como os seus homólogos canadenses.

Representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos também não comentaram sobre os relatos de fechamento de fronteiras.

