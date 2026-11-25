O Exército dos Estados Unidos detonou nesta quarta-feira, 25, cerca de 4,4 toneladas de azida de chumbo, composto altamente explosivo utilizado na fabricação de munições, em uma antiga fábrica militar em Middletown, no estado de Iowa. A operação, que envolveu duas explosões controladas, busca eliminar o risco de uma detonação espontânea do material, mas despertou preocupação com a possibilidade de espalhar partículas tóxicas pelo ar, com potencial de atingir áreas a até 160 quilômetros do local.

Apesar dos temores, as primeiras avaliações indicaram que as medidas de contenção adotadas pelos militares tiveram resultado melhor que o esperado. Segundo informações divulgadas após a operação, a explosão ocorreu conforme o planejado, com a força do impacto direcionada para dentro das estruturas de contenção. Nos primeiros 15 minutos de monitoramento, equipamentos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) não identificaram chumbo no ar. As análises, porém, continuam, e os resultados iniciais não descartam a possibilidade de contaminação posterior.

O estoque destruído estava armazenado havia mais de quinze anos na Fábrica de Munições do Exército de Iowa, em Middletown, pequena cidade com aproximadamente 400 habitantes no sudeste do estado. Uma inspeção realizada em março identificou que 68 tambores apresentavam sinais de deterioração e cristalização do composto. Nessas condições, a azida de chumbo tornou-se extremamente sensível a atrito, calor, vibrações e impactos, elevando o risco de uma explosão acidental.

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Segundo as autoridades militares, abrir os recipientes, transportar o material ou submetê-lo a tratamentos químicos poderia provocar uma detonação involuntária. Depois de avaliar diferentes alternativas, o Exército concluiu que a destruição controlada no próprio local representava a opção de menor risco. A chegada de temperaturas mais baixas nos últimos dias também aumentou a preocupação com a instabilidade do estoque.

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Medidas para conter a poeira tóxica

Para reduzir a dispersão de resíduos, os militares construíram barreiras de contenção ao redor dos abrigos subterrâneos onde os explosivos estavam armazenados. A estrutura recebeu paredes de terra e areia, reservatórios de água, sistemas de nebulização e blocos de gel e espuma, projetados para absorver parte da energia da explosão e reter partículas de chumbo. O solo ao redor das instalações também foi umedecido antes da operação.

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O risco, contudo, não se limita à área militar. De acordo com as projeções das autoridades, partículas podem permanecer suspensas no ar e percorrer quase 160 quilômetros, dependendo da direção e da velocidade dos ventos. Depois de se depositarem, os resíduos também podem atingir o solo, a água, plantações e criações de animais. Cerca de 350 propriedades rurais estão potencialmente na área de dispersão.

Por precaução, a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) organizou a retirada temporária dos moradores de Middletown e de áreas próximas. Pessoas que vivem em um raio de até 32 quilômetros na direção prevista para a dispersão receberam orientação para permanecer em ambientes fechados, com portas e janelas vedadas, e evitar atividades ao ar livre. A recomendação também se estende a animais domésticos e de criação.

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Chumbo representa risco à saúde

A preocupação das autoridades é que os resíduos sejam inalados ou ingeridos após se depositarem em superfícies, alimentos e objetos. O chumbo é um metal tóxico que pode provocar danos neurológicos, renais e cardiovasculares. Crianças pequenas e mulheres grávidas estão entre os grupos mais vulneráveis, já que a exposição pode comprometer o desenvolvimento cerebral e causar problemas durante a gestação.

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A médica Juanita Mora, porta-voz da Associação Americana do Pulmão, alertou que, conforme as condições meteorológicas, partículas de chumbo podem viajar por grandes distâncias. A exposição pode ocorrer tanto pela inalação da poeira suspensa no ar quanto pela ingestão de resíduos que atinjam as mãos, os alimentos e outras superfícies.

Diante da operação, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) ativaram uma resposta emergencial para auxiliar o departamento de saúde de Iowa, com suporte técnico e orientação à população. A diretora da agência, Erica Schwartz, também viajou ao estado para acompanhar a situação.

A EPA mobilizou equipes para coletar amostras de ar, solo e água nas comunidades próximas antes e depois da detonação. Os resultados deverão orientar eventuais medidas de descontaminação e novas recomendações aos moradores. Até a conclusão do monitoramento, as autoridades pedem que a população siga as orientações de segurança e aguarde a liberação oficial para retornar às áreas evacuadas.

A operação foi adiada diversas vezes em meio a protestos de moradores e questionamentos de organizações ambientalistas, que recorreram à Justiça para tentar impedir a explosão. O presidente Donald Trump chegou a determinar a suspensão do procedimento enquanto aguardava uma decisão judicial. Na segunda-feira, 23, porém, um tribunal federal de apelações autorizou a continuidade do plano, permitindo que os militares prosseguissem com a detonação.