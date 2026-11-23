O Exército dos Estados Unidos pretende recorrer a medidas de emergência para detonar cerca de cinco toneladas de produtos químicos usados na fabricação de munições em Iowa, mesmo após uma decisão judicial suspender a operação. Os militares afirmam que o material está deteriorado e pode provocar uma explosão acidental, especialmente com a queda das temperaturas nos próximos dias. A intenção é realizar a detonação até terça-feira, 24, contornando a restrição imposta pela Justiça.

Em documento apresentado no sábado, 21, ao Tribunal de Apelações do 8º Circuito, advogados do governo argumentaram que adiar a operação representa um risco crescente para os funcionários da instalação militar e para as comunidades vizinhas. “A proteção da saúde humana e do meio ambiente exige ação agora, não demora”, afirmaram.

A operação estava inicialmente prevista para sexta-feira, 20, mas foi suspensa na quinta-feira, 19, depois que organizações ambientalistas recorreram à Justiça contra a autorização concedida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA). Após a decisão, o Exército anunciou o adiamento da detonação para segunda-feira, mas passou a defender a possibilidade de agir com base em dispositivos legais previstos para situações de emergência.



Risco de explosão

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O material armazenado na fábrica de munições do Exército em Middletown, no sudeste de Iowa, é a azida de chumbo, composto utilizado como detonador na fabricação de munições. Em março, funcionários da instalação encontraram dezenas de barris com a substância em processo de deterioração. A cristalização do produto tornou os recipientes instáveis e elevou o risco de uma explosão não controlada.

Desde então, especialistas em química de munições, engenharia e segurança ambiental foram mobilizados para avaliar formas de eliminar o perigo. Documentos da EPA indicam que alternativas como a neutralização e a decomposição química do conteúdo dos barris chegaram a ser consideradas. Segundo as autoridades militares, porém, o manuseio dos recipientes poderia aumentar a probabilidade de uma detonação acidental e potencialmente fatal.

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O Exército sustenta que a chegada de temperaturas inferiores a -1 grau Celsius nos próximos dias agrava a situação. De acordo com os advogados do governo, o risco de explosão é imediato e exige uma resposta antes que as condições climáticas tornem o material ainda mais instável.

Ambientalistas questionam

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A decisão de recorrer a medidas emergenciais provocou novas críticas de organizações ambientais, entre elas o Iowa Environmental Council, o Sierra Club e a Earthjustice. Os grupos afirmam que outras formas de eliminar o material não foram suficientemente investigadas e questionam a falta de transparência das autoridades sobre os riscos para a população.

Em comunicado divulgado no domingo, 22, representantes das organizações acusaram o Exército de tentar contornar a suspensão judicial em vez de responder às preocupações dos moradores. Thien Chau, advogado da Earthjustice, afirmou que o governo deveria oferecer informações mais claras às comunidades afetadas e apresentar garantias mais robustas de proteção à população e ao meio ambiente.

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Os advogados do governo, por sua vez, argumentam que o Exército não precisa aguardar uma autorização ambiental para responder a uma ameaça imediata envolvendo explosivos ou munições. Segundo eles, a legislação federal que regulamenta resíduos perigosos prevê exceções para situações emergenciais identificadas por especialistas em resposta a explosivos e munições.

Moradores receberam orientações

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A detonação está prevista para ocorrer em Middletown, comunidade com aproximadamente 400 habitantes, a cerca de 257 quilômetros a sudeste de Des Moines, capital de Iowa. O impacto potencial, no entanto, ultrapassa os limites da pequena cidade: milhares de pessoas em localidades próximas podem ser afetadas pela dispersão de partículas liberadas durante as explosões.

Segundo as orientações divulgadas pelas autoridades, a operação produzirá uma nuvem de poeira com partículas contendo chumbo, que poderão se espalhar pelo ar e se depositar no solo. “O chumbo é tóxico para humanos e animais”, alerta o comunicado.

Os moradores da região foram orientados a permanecer em casa, manter portas e janelas fechadas e recolher animais domésticos e de criação para ambientes protegidos. Depois da operação, também deverão limpar veículos, parapeitos de janelas e outras superfícies externas para remover possíveis resíduos.

As duas explosões planejadas devem provocar vibrações rápidas, mas há risco de quebra de vidros antigos. Por esse motivo, algumas pessoas que vivem em Middletown receberam recomendação para deixar temporariamente a região.