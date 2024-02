Ex-seleção da Holanda é condenado por tráfico de cocaína enviada do Brasil

Ex-jogador da seleção de futebol da Holanda, o atacante Quincy Promes foi condenado nesta quarta-feira, 14, a seis anos de prisão pelo tráfico de 1.350 quilos de cocaína, transportada junto a um “carregamento de sal marinho vindo do Brasil”, de acordo com fontes ouvidas pelo tabloide britânico Daily Mail. A tonelada, dividida em pacotes de 650 kg e 713 kg, foi interceptada em um porto da Antuérpia, na Bélgica, em janeiro de 2020. O atleta e um homem de 32 anos, seu cúmplice, foram considerados culpados por importação, exportação, transporte e posse da droga.

Promes nunca se pronunciou sobre o caso e não saiu da Rússia, onde mora e joga pelo Spartak de Moscou, para participar do julgamento. A investigação da Equipe de Inteligência Criminal da Holanda foi motivada por informações sobre o envolvimento do cúmplice com o tráfico de cocaína, levando seu carro a ser grampeado. A constante troca de mensagens entre o homem e o jogador “deixaram claro que ambos os suspeitos estavam envolvidos na entrada, na remoção e no posterior transporte e na venda destas duas remessas”, segundo as autoridades holandesas.

O tribunal explicou que “levou em consideração o fato de o suspeito ser um jogador profissional e uma figura pública” para tomar uma decisão que serviria de exemplo. “O tribunal também reprova fato de o suspeito não ter assumido suas responsabilidades”, acrescentou. O atleta foi convocado mais de 50 vezes para a seleção do país, sendo a última no Campeonato Europeu de Futebol em 2020.

Outras polêmicas

Não é a primeira vez, no entanto, que Promes se envolve em um processo criminal. Em junho, ele foi a julgamento após ter esfaqueado um primo durante uma festa de família por uma briga sobre roubo de um colar. O atacante, que também não esteve presente no tribunal, foi condenado a 18 meses de prisão. Embora a acusação inicial tenha sido de tentativa de homicídio, a promotoria não encontrou provas robustas o suficiente e trocou a infração para crime de agressão agravada. Ele se declarou inocente.

A Rússia não tem tratado de extradição com a Holanda. Em depoimento à agência de notícias holandesa ANP, o advogado do jogador, Robert Malewicz, disse que recorrerá da decisão e que Promes estava “decepcionado” com a condenação.