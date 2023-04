Ex-político indiano é executado durante transmissão ao vivo na TV

O ex-político indiano Atiq Ahmed, de 60 anos, e seu irmão, Ashraf, foram mortos a tiros ao vivo na televisão indiana, na noite do sábado, 15. Atiq, que cumpria pena por uma série de crimes, conversava com repórteres quando um trio que se passava por jornalistas executou a dupla com tiros a queima-roupa enquanto eram escoltados para um check-up de rotina.

O caso aconteceu na cidade de Prayagraj, no Estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. Logo após os disparados, os três homens, que gritavam palavras de ódio contra muçulmanos, como eram os irmãos, se entregaram para a polícia e estão sendo interrogados. Durante a confusão, um agente de segurança e um repórter caíram e ficaram levemente feridos.

Former Indian MP Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead live on TV by gunmen posing as journalists ⤵️ pic.twitter.com/shVozPeSkn — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 16, 2023

Nos últimos anos, Atiq, que foi deputado entre 2004 a 2009, foi acusado de dezenas de crimes, incluindo assassinato e extorsão. Ele estava preso desde 2019 e, no mês passado, foi condenada a prisão perpétua em um caso de sequestro. Poucos dias antes, seu filho adolescente, acusado de envolvimento no assassinato de uma testemunha, foi morto a tiros pela polícia, e o ex-político alegou estar sendo ameaçado.

Nas imagens veiculadas ao vivo na televisão indiana, Atiq e o irmão, ambos algemados, conversam com jornalistas enquanto são levados até o hospital. No caminho, Atiq é questionado por um repórter se havia comparecido ao funeral do filho. “Eles não nos levaram, então não fomos”, diz para a câmera segundos antes de ser baleado na cabeça.

Com a repercussão do caso, o ministro-chefe Yogi Adityanath ordenou uma investigação judicial sobre os assassinatos, e proibiu encontros públicos acima de quatro pessoas no estado.