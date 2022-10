Ex-esposa de xeque de Dubai pede ajuda da ONU para custódia das filhas

Advogados de Zeynab Javadli, ex-esposa do xeque Saeed Al Maktoum, um dos membros da família real de Dubai, apresentaram nesta terça-feira, 11, um pedido para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas intervir na batalha pela custódia de suas filhas.

O pedido sugere uma intervenção junto às autoridades dos Emirados Árabes Unidos, afirmando que Javadli enfrentou abuso, assédio e intimidação do ex-marido. Os advogados do xeque argumentaram que ela é uma mãe “inadequada”, o que ela negou.

Este é o caso mais recente em Dubai a revelar divergências dentro da família governante. Em um vídeo obtido pela emissora britânica BBC, Javadli pede ajuda e afirma que ela e suas filhas temem por suas vidas e segurança.

“Estamos efetivamente sem-teto e presos em um hotel em Dubai. Minhas filhas não podem sair por medo de que eu possa ser presa e eles sejam tirados de mim”, disse Javadli.

A ex-ginasta internacional de 31 anos do Azerbaijão permanece em Dubai desde o divórcio, no final de 2019, com suas três filhas pequenas. Ela teme que, caso deixe o país, nunca mais possa vê-las, e, por quase três anos de uma batalha com o ex-marido pela custódia, fica trancada no hotel.

Os dois se casaram em 2015 e moravam em Dubai, onde xeque Saeed faz parte da família governante – ele é sobrinho do governante de Dubai, o emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também passou por um divórcio feio.

Em seu apelo à intervenção das Nações Unidas, seus advogados no Reino Unido alegam que tanto sua liberdade de movimento quanto de expressão foram restringidas. O recurso alega que Javadli, seus filhos e seus pais foram atacados e agredidos quando a polícia de Dubai invadiu sua casa há dois anos. Ela transmitiu o evento nas redes sociais, atraindo a atenção mundial. Seus pais já retornaram ao Azerbaijão.

Nos últimos três anos, ela diz que batidas policiais em sua casa, intimações judiciais e mandados de prisão se tornaram parte da rotina.

O documento de 50 páginas também alega que seu caso não foi tratado de forma imparcial, alegando que a custódia foi concedida a Saeed sem o devido processo. Já os advogados do xeque alegaram no tribunal em Dubai que ela não manda suas filhas para a escola, mora em um local inadequado para as crianças e colocou em risco a saúde da menina mais nova. Javadli rejeitou as acusações e apresentou provas no tribunal.

Atualmente, ela está envolvida em um impasse com as autoridades de Dubai, porque mantém as filhas consigo ao invés de mandá-las para a escola, por medo de que elas possam nunca mais voltar. A escola pediu que ela participasse de uma reunião para discutir a situação, mas seus advogados acreditam que a ordem que concede a custódia das crianças ao xeque Saeed pode ser executada a qualquer momento, inclusive quando forem para a escola.

O caso de Javadli se encaixa no padrão de tratamento a ex-esposas de membros da família governante. A princesa Haya, ex-esposa do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fugiu dos Emirados Árabes Unidos em 2019, dizendo que temia por sua vida. No início deste ano, a princesa ganhou uma batalha no mais alto tribunal do Reino Unido, que lhe deu a custódia exclusiva de seus dois filhos.

Antes disso, a filha do xeque Mohammed, a princesa Latifa, alegou sofrer sob o controle coercitivo de sua família. Ela tentou fugir do país em 2018, em um barco, mas a embarcação foi interceptada no Oceano Índico e ela foi trazida à força de volta para Dubai. Desde então, ela alega estar sendo mantida em cativeiro em vídeos secretos, mas recentemente ressurgiu em público, dizendo que está bem e vivendo como deseja.