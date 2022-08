EUA levam quatro navios de guerra a Taiwan diante de visita de Pelosi

A Marinha dos Estados Unidos posicionou, nesta terça-feira, 2, quatro navios de guerra, incluindo um porta-aviões, a leste de Taiwan, enquanto a líder da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, segue para Taipei. Apesar da visita da alta funcionária, a Marinha disse que a movimentação era de rotina.

O porta-aviões USS Ronald Reagan navegou pelo Mar da China Meridional e foi para o Mar das Filipinas, a leste de Taiwan e ao sul do Japão, segundo a agência de notícias Reuters. O Reagan, com sede no Japão, está acompanhado de um cruzador de mísseis guiados, USS Antietam, e um destróier, USS Higgins.

“Embora sejam capazes de responder a qualquer eventualidade, são implantações normais e de rotina”, disse um funcionário, que falou sob condição de anonimato, acrescentando que o navio de assalto anfíbio USS Tripoli também estava na área.

Espera-se que Pelosi, uma crítica de longa data da China, chegue a Taipei ainda nesta terça-feira, em meio a reprimendas do governo chinês.

Surgiram sinais de atividade militar em ambos os lados do Estreito de Taiwan antes da visita.

Aviões chineses voaram perto da ilha na manhã de terça-feira e vários navios de guerra chineses permaneceram perto da linha divisória não oficial no mar desde segunda-feira. Navios de guerra chineses também realizaram na terça-feira exercícios para simular ataques a aeronaves transportadas por porta-aviões em águas a leste de Taiwan.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que enviaria forças apropriadas em reação a “ameaças inimigas”.

Desde a semana passada, o Exército de Libertação Popular realizou vários exercícios, incluindo simulações com artilharia de verdade, no sul da China, no Mar Amarelo e no Mar de Bohai.

Em um telefonema com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seu colega chinês, Xi Jinping, alertou: “Aqueles que brincam com fogo perecerão.”