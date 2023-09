EUA, Israel e outros países oferecem ajuda ao Marrocos após terremoto

Estados Unidos, Israel, França, Qatar, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Alemanha e Jordânia prometeram enviar ajuda ao Marrocos após o país africano sofrer um terremoto de magnitude 6,8 que deixou mais de 1.000 mortos e outros 1.200 feridos desde a noite de sexta-feira, 8. Centenas de pessoas estão desabrigadas após a queda de diversos edifícios e vilarejos foram devastados no entorno da região de Ighil, na Cordilheira de Atlas.

Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, declarou que o país pretende ajudar o Marrocos “tanto quanto for necessário” e ordenou que os militares israelenses se preparassem para fornecer ajuda humanitária o quanto antes. Os dois países normalizaram suas relações em 2020 e caminham para estreitar laços diplomáticos. “Uma parte significativa dos Acordos de Abraham é o nosso compromisso de apoiar os nossos parceiros em tempos difíceis”, disse Gallant num comunicado emitido neste sábado, 9, referindo-se aos acordos mediados pelos EUA que formalizaram os laços entre Israel e algumas nações árabes.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou tristeza pela devastação que o reino norte-africano de Marrocos enfrenta e disse que as autoridades americanas estão em contacto com o país para oferecer ajuda. “Estamos a trabalhar rapidamente para garantir a segurança dos cidadãos americanos em Marrocos e estamos prontos para fornecer qualquer assistência necessária ao povo marroquino. Os Estados Unidos apoiam Marrocos e o meu amigo rei Mohammed VI neste momento difícil”, disse o chefe de Estado.

A Turquia, que também sofreu um terremoto no começo deste ano, perdendo milhares de pessoas, também propôs assistência. A França e a Alemanha, com grandes populações de pessoas de origem marroquina, também se ofereceram para ajudar. O Qatar ofereceu “fornecer toda a assistência necessária às áreas afetadas para apoiar a sua recuperação dos efeitos do terramoto”, enquanto os Emirados Árabes Unidos informou que as equipes de resgate da polícia de Dubai estavam enviando ajuda. O rei Abdullah II da Jordânia também fez uma oferta de ajuda.

Continua após a publicidade

Em uma medida excepcional, a Argélia ofereceu a abertura de seu espaço aéreo para eventuais voos de ajuda humanitária ao Marrocos, principalmente para casos de socorro médico. A Argélia havia fechado o espaço aéreo em 2021, quando o seu governo cortou relações diplomáticas com Marrocos devido a uma série de questões. Os países travam uma disputa de décadas envolvendo o território do Sahara Ocidental. O gabinete do presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, disse num comunicado que a Argélia está pronta para oferecer ajuda humanitária “em solidariedade com o povo irmão marroquino, caso as autoridades do reino marroquino expressem esse desejo”.