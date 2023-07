Estados Unidos dizem ter matado líder do Estado Islâmico

O Comando Central dos Estados Unidos afirmou neste domingo, 9, que uma operação com drones realizada na Síria por militares americanos resultou na morte do líder do Estado Islâmico, Usamah al-Muhajir.

“Isso interromperá e degradará a capacidade do Isis de planejar e conduzir ataques terroristas. No entanto, as operações do Comando Central, ao lado de forças parceiras no Iraque e na Síria, continuarão para alcançar a derrota duradoura do grupo”, diz a nota. O ataque teria sido realizado na última sexta-feira, 7, e teria chegado ao fim sem vítimas civis e com um ferido.

A campanha conduzida pelo país foi responsável pela morte do antigo chefe do Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, em 2019, e desde lá, os militares têm tentado atingir os outros líderes do grupo. “Deixamos claro que continuamos comprometidos com a derrota do Isis em toda a região”, disse na nota o general Michael Kurilla.

O território é mais um dos campos de disputa entre russos e americanos. De acordo com o comunicado, o ataque foi realizado utilizando o mesmo drone que algumas horas antes, teria sido perseguido por uma aeronave russa. De acordo com o britânico The Guardian, os russos tem utilizado veículos de mídia locais para demonstrar preocupações com a atividade americana em território sírio.