Espanha amplia quarentena; França fecha locais públicos não essenciais

Na esteira do alastramento da pandemia de coronavírus, os governos da Espanha e da França endureceram neste sábado, 14, as regras de funcionamento de estabelecimentos e de livre circulação de habitantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que a Europa é o novo epicentro de Covid-19.

O governo espanhol, por exemplo, impôs quarentena quase total para seus cidadãos, que só poderão sair de casa por motivo de trabalho ou necessidade máxima. O governo de Pedro Sánchez anunciou estado de alerta na Espanha, que contabiliza mais de 5.700 infectados por Covid-19.

A França, castigada com 4.500 infectados e 91 mortos, anunciou o fechamento, a partir de meia-noite, de “todos os locais públicos não essenciais”, como bares, restaurantes e cinemas. Neste sábado, a França entrou na fase 3 da epidemia, o que significa que o coronavírus está presente em todo o território.

No caso dos franceses, só poderão permanecer abertos comércios relacionados à alimentação, as farmácias, bancos e postos de gasolina. O primeiro-ministro Edouard Philippe fez um apelo para que a população limite seus deslocamentos, reduza reuniões de família e amigos e só compareçam ao local de trabalho “se a presença física for indispensável”.

Continua após a publicidade

Com AFP