Entediada, ex-premiê britânica finge dormir em sessão na Câmara

O mundo dá voltas, e a prova está em Theresa May. Primeira-ministra do Reino Unido entre 2016 e 2019, ela fez o grosso do trabalho para realizar o Brexit, o turbulento divórcio entre o país e a União Europeia, mas ficou conhecida pelo oposto da turbulência. Seu estilo político era o tédio – uma parte da população até começou a se autodenominar “Bobs” (sigla para “Bored of Brexit“, ou “entediados com o Brexit”) –, tudo uma estratégia para travar uma intencional guerra de desgaste com quem se pusesse em seu caminho. Eis que, quatro anos após deixar o cargo (e ser substituída não por um, mas três premiês, menos entediantes e também menos firmes), é May quem se faz de entediada. Durante uma sessão na Câmara dos Comuns, a casa alta do legislativo britânico, na terça-feira 28, a agora parlamentar fingiu adormecer durante um discurso enfadonho, proferido por um de seus colegas mais anti-União Europeia. Bill Cash, 82 anos, do Partido Conservador, decidiu submeter a Câmara a uma anedota sobre o Tratado de Maastricht, texto que formalmente criou o bloco de países europeus. Enquanto ele falava sem parar, com voz arrastada, a ex-primeira-ministra desabou em sua cadeira, fingindo desmaiar de tédio. Mesmo tendo sido destituída e descreditada pela efetivação do Brexit, não falta o bom e velho humor inglês a Theresa May.

Veja o vídeo: