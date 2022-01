Em revés para Maduro, oposição vence eleição em berço de Chávez

Em um duro golpe ao presidente Nicolás maduro e seu governo, a oposição da Venezuela se consagrou vitoriosa nas eleições pelo governo do estado de Barinas no último domingo, 9. O pleito, visto como uma oportunidade de fortalecer o fragmentado movimento da oposição antes da eleição presidencial de 2024, representa a primeira vez em 22 anos em que o eleito não é uma figura ligada ao ex-líder Hugo Chávez, natural da região.

A disputa de domingo foi realizada após a Justiça, alinhada ao chavismo, anular o pleito feito em novembro passado, quando os resultados já indicavam uma vitória da oposição.

O escolhido para comandar o estado de Barinas foi Sergio Garrido, da Mesa Democrática Unida (MUD), partido de oposição apoiado pelos Estados Unidos.

Com 97,4% das urnas apuradas, Garrido tinha 55,3% dos votos, seguido pelo chavista Jorge Arreaza, com 41,27%, declarou o Conselho Nacional Eleitoral na noite de domingo. Em terceiro lugar ficou o deputado opositor Claudio Fermín, com 1,77% dos votos, e a participação foi de 52,35%.

Arreaza, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e chanceler do país, reconheceu a derrota.

Continua após a publicidade

“A informação que recebemos de nossas estruturas do PSUV indicam que, ainda que tenhamos aumentado nossos votos, não conseguimos alcançar o objetivo. Agradeço de coração à nossa militância heroica. Seguiremos protegendo o povo barinês em todos os espaços”, escreveu em publicação no Twitter.

Embora a eleição de novembro tenha, em geral, consolidado o chavismo ao conquistar 20 das 23 regiões do país, o pleito em Barinas foi marcado pela anulação do resultado original e pela presença em massa da oposição. As eleições regionais e municipais de 21 de novembro foram as primeiras em quatro anos que contaram com ampla participação da oposição, que não reconhecia Maduro como presidente desde 2018 e boicotou as eleições passadas por suposta falta de garantias.

Segundo decisão Tribunal Supremo de Justiça, o candidato opositor Freddy Superlano, que estava à frente na apuração, não poderia concorrer por acusações de corrupção.

Em comunicado publicado pelo TSJ, que também ordenou a repetição das eleições, “as projecções registadas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) deram uma porcentagem de votos a favor de Freddy Superlano, de 37,60% em comparação com os 37,21% dos votos obtidos pelo candidato (pró-governo) Argenis Chávez”.

A crise política, econômica e social na Venezuela chegou ao extremo durante a pandemia, provocando a imigração de milhares de venezuelanos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a Venezuela é o país do mundo que mais perdeu população nos últimos cinco anos.

Em meio à escassez de combustível e uma duradoura crise econômica, agravada ainda mais pela pandemia de Covid-19, três em cada quatro venezuelanos vivem em situação de extrema pobreza, de acordo com um relatório apresentado em setembro do ano passado. Segundo a Pesquisa Nacional de Condições de Vida 2021, coordenada pela Universidade Católica Andrés Bello (UCAB), 94,5% da população venezuelana são pobres e 76,6% estão abaixo da linha da extrema pobreza, vivendo com menos de 1,2 dólar por dia.