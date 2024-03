Maduro diz a Lula que Venezuela terá eleições no segundo semestre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente venezuelano Nicolás Maduro discutiram nesta sexta-feira, 1º, comércio bilateral, parcerias para frear o garimpo ilegal nas regiões fronteiriças e perspectivas de eleições presidenciais na Venezuela no segundo semestre, segundo o Palácio do Planalto.

A reunião, que também contou com a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ocorreu em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, que sedia a 8ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Segundo o Planalto, a conversa durou pouco mais de uma hora. Uma das questões mais importantes envolvendo a Venezuela nos últimos tempos, a intenção do país de anexar o território de Essequibo, que pertence à Guiana, porém, não foi discutida. Nesta quinta, Lula se encontrou com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, e também não tratou do tema.

Lula ja havia dito que o impasse pode ser debatido posteriormente, “em fórum mais apropriado, e que o Brasil sempre estará disponível para contribuir na perspectiva de promoção e manutenção da paz no continente”, afirma o Planalto.

Continua após a publicidade

Maduro afirmou a Lula que a Venezuela vai realizar eleições presidenciais no segundo semestre e garantiu ter articulado um amplo acordo com partidos de oposição. Segundo o venezuelano, haverá observadores internacionais e auditoria para garantir a lisura do pleito.

Maduro também falou da queda de inflação na Venezuela e discutiu sobre possíveis alternativas para resolver a dívida do país com o Brasil. Os presidentes também debateram o combate ao garimpo ilegal, especialmente na Terra Indígena Yanomami, que abrange áreas dos dois países.