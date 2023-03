Em rede social, Trump afirma que será preso na próxima semana

Em uma mensagem publicada em sua própria rede social, Truth Social, neste sábado (18), o ex-presidente americano Donald Trump afirmou que será preso na terça-feira da próxima semana no caso envolvendo o pagamento de 130 mil dólares à atriz pornô Stormy Daniels para que o caso não viesse a público.

Sem oferecer nenhuma comprovação do que diz, Trump publicou um texto na terceira pessoa e repetiu as mesmas mentiras de que a eleição que deu a vitória ao atual presidente Joe Biden foi “roubada”. Há algumas semanas, o político pediu que seus apoiadores se manifestassem caso ele fosse indiciado em algumas das investigações em curso envolvendo pagamentos ilegais de campanha, interferência eleitoral, esforços para reverter sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 e por manter documentos secretos em sua casa após deixar o cargo.

A polícia de Nova York já começou a se preparar para o caso de Trump ser preso no caso de Stormy Daniels. Em 2016, durante a campanha eleitoral, o então candidato republicano percebeu que se o seu relacionamento com a atriz se tornasse público sua imagem poderia ser prejudicada. Seu advogado pessoal, Michael Cohen, pagou US$ 130 mil à atriz para que ela se mantivesse calada. As autoridades investigam uso ilegal de dinheiro de campanha para este fim.

Atualmente, Donald Trump faz campanha para ser o candidato republicano nas eleições de 2024. Em sua rede social, afirmou que os Estados Unidos agora são uma “nação de terceiro mundo que está morrendo” e urgiu seus apoiadores a protestar e “retomar o controle da nação”.