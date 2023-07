Em conferência sobre IA, robôs dizem que não vão se rebelar contra humanos

VEJA Mercado

Rodrigo Maia comenta aprovação de lavada da reforma tributária

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta sexta-feira, 7. Após a divulgação de uma ata em que o banco central americano admite possibilidade de novos aumentos nos juros e de uma recessão leve no país ao final do ano, os investidores aguardam a divulgação dos números de emprego nos EUA referentes ao mês de junho. No Brasil, a reforma tributária foi aprovada com 382 votos favoráveis, bem acima do mínimo de 308 deputados. O arcabouço fiscal, contudo, pode ficar para agosto. O VEJA Mercado entrevista Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e ex-presidente da Câmara.