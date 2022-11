Em ano de Copa, Brasileirão ganha projeção internacional

Abrindo caminho para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro de 2022 chegará ao fim no próximo final de semana com o Palmeiras campeão pela 11ª em sua história, feito que o coloca como o maior vencedor do torneio. O time da capital paulista levantou o troféu na última quarta-feira, 9, para os olhos de torcedores espalhados por todo o mundo: a edição deste ano está sendo exibida para 150 países, um recorde, com jogos transmitidos com narrações em 13 idiomas diferentes.

Os primeiros países a se interessarem pelo torneio brasileiro foram a China e os Estados Unidos, em 2020, mas de acordo com a 1190 Sports, empresa responsável pela comercialização dos direitos para o exterior, o Brasileirão chegou a locais estratégicos como a África e o Oriente Médio.

O motivo para esse sucesso passa muito pelo streaming. Um dos serviços criados pela 1190 para atrair fãs foi o Brasileirão Play, plataforma paga para o meio digital que já agrega mais de 650 milhões de pessoas espalhadas por mais de 90 países.

“O crescimento da transmissão dos jogos ao vivo, além de popularizar nossas competições, é estratégica para ampliar outros tipos de receitas”, explica Bruno Maia, sócio da desenvolvedora de propriedades intelectuais Feel The Match. “É o primeiro ponto de contato para a criação de interesse e identificação de outros públicos, que podem consumir desde produtos licenciados, como também as histórias e personagens brasileiros”.

Como exemplo, Maia cita a série desenvolvida pela Netflix Sunderland Até Morrer, que conta a história do time inglês para voltar à elite do futebol nacional após o rebaixamento na temporada de 2016-17. Segundo ele, o sucesso do documentário foi justamente o enorme apelo que a liga de futebol do Reino Unido tem. Atualmente, a Premier League é o campeonato nacional de futebol mais assistido do planeta.

Para o presidente do Internacional, time gaúcho que atualmente ocupa a segunda colocação do Brasileirão, a transmissão dos jogos para tantos países agrega benefícios às marcas envolvidas e aos patrocinadores com comercialização e visibilidade.

“É um conjunto de fatores que reúnem valor ao ‘produto’ futebol e principalmente aos times. Temos que estar atentos a essas movimentações, para que no futuro possamos melhorar cada vez mais as receitas com esses novos ativos”, diz Alessandro Barcellos.

Especialistas apontam, no entanto, que o fator fundamental para o sucesso do Campeonato Brasileiro fora do país é aumentar a qualidade do futebol e o poder de atração das grandes estrelas, o que ainda está longe do nível alcançado pelas principais ligas europeias.

