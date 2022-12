Elon Musk é vaiado após ser convidado ao palco em show de comédia

O bilionário – e agora dono do Twitter – Elon Musk foi vaiado na noite do último domingo 11, após subir no palco em uma apresentação do comediante americano Dave Chappelle.

“Senhoras e senhores, façam barulho para o homem mais rico do mundo”, disse Chappelle na arena Chase Center, em São Francisco, convidando Musk para se juntar a ele no palco.

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4 — Steven Goffman (@SteveGoffman) December 12, 2022

Subindo ao palco animado, o bilionário recebeu vaias da multidão de quase 18 mil pessoas presentes, que se mantiveram durante maior parte dos 10 minutos em que esteve na frente do público.

“Você não estava esperando por isso, estava?”, disse Musk ao comediante, que respondeu dizendo que alguns funcionários do Twitter demitidos por ele deviam estar na plateia.

Quando o bilionário confirmou a compra do Twitter, em outubro, ele iniciou um processo de demissão em massa que deixou quase metade dos funcionários da plataforma desempregados.

Além disso, o bilionário tem disseminado ideias e pensamentos da extrema direita americana, o que pode explicar a recepção negativa em uma das cidades mais progressistas dos Estados Unidos. Ele já pediu que o chefe do governo americano no combate à pandemia, Anthony Fauci, fosse processado, espalhou teorias da conspiração do grupo QAnon – que foi um dos responsáveis pela invasão ao Capitólio em janeiro passado – e fez comentários transfóbicos.

Visivelmente desconfortável, ele chegou a perguntar a Chappelle o que deveria fazer, uma postura que mudou ao longo da manhã desta segunda. Por meio do Twitter, ele afirmou que o barulho ensurdecedor, na verdade, era 90% aplausos e apenas 10% vaias.

