Elon Musk é acusado de transformar escritórios do Twitter em dormitórios

Autoridades da cidade de São Francisco, Califórnia, abriram nesta quinta-feira, 8, uma investigação contra o Twitter após suspeita de que a empresa converteu escritórios de sua sede em dormitórios. As mudanças fazem parte do plano de Elon Musk de transformar a plataforma, no qual ele exige que os trabalhadores dediquem “longas horas em alta intensidade”.

De acordo com relatos de funcionários à revista Forbes, alguns escritórios agora se tornaram quartos modestos com colchões desarrumados, cortinas monótonas e monitores gigantes para reuniões de conferência, com quatro a oito camas por andar.

De acordo com o jornal San Francisco Chronicle, a empresa não solicitou nenhuma permissão para usar partes do prédio para fins residenciais. O departamento de inspeção predial da cidade confirmou que está investigando o assunto após receber uma série de denúncias e que planeja investigar a sede do Twitter.

“Precisamos ter certeza de que o prédio está sendo usado como pretendido. Existem diferentes requisitos de código de construção para edifícios residenciais, incluindo aqueles usados ​​para estadias de curta duração. Esses códigos garantem que as pessoas estejam usando os espaços com segurança”, disse o porta-voz do órgão ao The Washington Post.

Em resposta, Elon Musk criticou a investigação e as autoridades municipais que, segundo ele, estão mais focadas em sua empresa do que em garantir que crianças estejam protegidas. Em publicação no Twitter, o bilionário compartilhou um artigo no qual um pai disse que seu bebê teve overdose de fentanil após ser exposto à droga em um parque.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter – rooms that have been converted into bedrooms – for staff to sleep in.

The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB

— James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022