Egito alertou Israel sobre ataque do Hamas, diz congressista dos EUA

O chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Michael McCaul, disse nesta quarta-feira, 11, que o governo de Israel foi avisado pelo serviço de inteligência do Egito sobre potenciais investidas terroristas do Hamas três dias antes da violência ser consumada.

“Sabemos que o Egito avisou os israelenses três dias antes de que um evento como este poderia acontecer”, afirmou o republicano McCaul após uma reunião entre os legisladores americanos sobre os conflitos no Oriente Médio, sem especificar em que níveis os alertas foram dados.

Ele também fez alusões às possíveis falhas no sistema de segurança de Israel, que vem sendo questionado desde o episódio do último sábado 7, ao sugerir que não sabe como a agressão palestina passou desapercebida.

Um funcionário da inteligência egípcia revelou nesta semana à agência de notícias Associated Press que alertas repetidos de que “algo grande” estava sendo planejado pelo Hamas na Faixa de Gaza foram feitos às autoridades israelenses, que os teriam subestimado.

Em contrapartida, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechaçou qualquer possibilidade do país ter sido avisado sobre os ataques, classificando as afirmações como uma “notícia totalmente falsa”.

Ao jornal inglês Financial Times, duas autoridades anônimas do governo israelense comentaram que não houve informações concretas e específicas sobre a ação terrorista mais letal contra Israel em 50 anos.

O governo do Egito, país que também faz fronteira com Gaza e atua frequentemente como mediador das crises entre israelenses e palestinos, ainda não comentou as informações. No entanto, é a segunda vez que pessoas ligadas à inteligência nacional foram citadas como fontes sobre o caso.

