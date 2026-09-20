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Trump ameaça ‘explodir o Irã inteiro’: ‘É melhor se comportarem’

Presidente dos Estados Unidos disse estar decidindo o que fazer diante da escalada de tensão no Oriente Médio

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 16h37 | Atualizado em 21 set 2026, 11h46
Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaças diretas ao Irã (Celal Gunes/Anadolu/Getty Images)
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Trump ameaça ‘explodir o Irã inteiro’: ‘É melhor se comportarem’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 20, que está decidindo “se explode o Irã inteiro ou não”, em meio à escalada de tensão no Oriente Médio e os impasses sobre a reabertura do Estreito de Ormuz. “É melhor se comportarem”, atestou ele à Fox News.

Em entrevista ao jornal americano, o republicano afirmou estar avaliando o que fazer com o Irã, e garantiu que “grandes coisas acontecerão em um futuro não tão distante”. De acordo com Trump, suas opções incluem fazer um acordo, deixar que a nação “apodreça economicamente” ou “eliminar” o país de uma vez por todas.

Escalada de violência

A declaração foi dada pouco depois do republicano retornar de maneira inesperada à Casa Branca no sábado, após encurtar sua estadia em Camp David, um complexo presidencial isolado na zona rural de Maryland.

A mudança de planos não teve explicação oficial, mas deu-se pouco depois que membros dos houthis, do Iêmen, dispararem um míssil balístico contra Riad na madrugada de sábado, após a eclosão de um incêndio perto do aeroporto internacional da capital saudita.

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O Departamento de Estado e diversas embaixadas emitiram alertas de segurança para cidadãos americanos mencionando o “potencial para uma escalada imprevista”, destacando que “os houthis, apoiados pelo Irã, têm realizado hostilidades contra a Arábia Saudita, inclusive contra aeroportos civis”.

“Este conflito militar tem potencial para escalar rapidamente”, dizia o aviso do Departamento de Estado. “Americanos fora do Oriente Médio devem reconsiderar seriamente viagens para a região ou que passem por ela.”

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Diante das ameaças, o Irã atestou que retaliará bases americana “sem qualquer limitação” caso o país volte a ser atacado, e que também responsabilizará e atacará países do Oriente Médio que auxiliarem nos bombardeios norte-americanos.

Negociações travadas

Sobre a possibilidade de negociações, Trump afirmou que autoridades iranianas “estão se escondendo como ratos”, e que isso estaria impedindo as tratativas para o fim do conflito. O republicano acrescentou ainda que “provavelmente” estaria aberto a se encontrar com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, na Assembleia Geral da ONU na próxima semana.

O Irã, por sua vez, afirmou que enviou aos Estados Unidos neste sábado uma nova leva de exigências para um acordo, mas que é impossível retomar as negociações “enquanto as condições não forem atendidas, e os compromissos assumidos pelos Estados Unidos não forem respeitados”.

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(Com AFP)

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