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Irã impõe condição aos EUA para reabertura do Estreito de Ormuz

Teerã informou ao governo de Donald Trump suas exigências para liberar canal estratégico

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 15h37
CABO DE GUERRA - Estreito de Ormuz: Irã e Estados Unidos disputam o controle da região
Estreito de Ormuz: Irã e Estados Unidos disputam o controle da região (Masoud Mehrabi/Iranian Army/AP/Imageplus)
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Irã impõe condição aos EUA para reabertura do Estreito de Ormuz Priorizar nos meus resultados Google
O Irã anunciou neste domingo, 20, que comunicou aos Estados Unidos suas condições para reabrir o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para a economia mundial que se tornou o principal ponto de divergência da guerra no Oriente Médio.

“Nossas mensagens e a explicação de nossas condições por meio de mediadores foram transmitidas de forma clara à outra parte”, afirmou o principal negociador e presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela televisão estatal.

No sábado, o general Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, afirmou que as condições foram transmitidas pelo Catar, que atua como mediador no conflito.

“Nossas condições são o fim da guerra em todos os fronts, o desbloqueio de nossos fundos congelados e a suspensão do bloqueio naval” imposto pelos Estados Unidos”, lembrou ele, em entrevista ao canal Al Jazeera.

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O Irã bloqueia, desde o início do conflito, o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e gás do planeta. Os Estados Unidos, por sua vez, mantêm um bloqueio aos portos iranianos.

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Segundo o representante iraniano, “enquanto as condições não forem atendidas, e os compromissos assumidos pelos Estados Unidos não forem respeitados, será impossível voltar à situação anterior às negociações e à abertura do Estreito de Ormuz”.

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(Com AFP)

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