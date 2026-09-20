Irã impõe condição aos EUA para reabertura do Estreito de Ormuz

“Nossas mensagens e a explicação de nossas condições por meio de mediadores foram transmitidas de forma clara à outra parte”, afirmou o principal negociador e presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela televisão estatal.

No sábado, o general Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, afirmou que as condições foram transmitidas pelo Catar, que atua como mediador no conflito.

“Nossas condições são o fim da guerra em todos os fronts, o desbloqueio de nossos fundos congelados e a suspensão do bloqueio naval” imposto pelos Estados Unidos”, lembrou ele, em entrevista ao canal Al Jazeera.

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O Irã bloqueia, desde o início do conflito, o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e gás do planeta. Os Estados Unidos, por sua vez, mantêm um bloqueio aos portos iranianos.

Segundo o representante iraniano, “enquanto as condições não forem atendidas, e os compromissos assumidos pelos Estados Unidos não forem respeitados, será impossível voltar à situação anterior às negociações e à abertura do Estreito de Ormuz”.