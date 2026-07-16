‘Disputa entre Trump e Lula’: como tarifaço dos EUA repercutiu na imprensa internacional

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Os EUA impõem nova tarifa de 25% sobre importações brasileiras a partir de 22 de julho, afetando produtos como etanol e máquinas agrícolas. A decisão, fundamentada em políticas brasileiras que prejudicariam empresas americanas, repercute intensamente na imprensa internacional, que analisa a deterioração das relações e o impacto crucial na corrida presidencial do Brasil.

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A decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras a partir de 22 de julho repercutiu na imprensa internacional nesta quinta-feira, 16. Diversos jornais destacaram a deterioração da relação entre os países e o impacto da taxação na corrida presidencial no Brasil.

A tarifa foi anunciada após uma investigação do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) concluir que políticas brasileiras prejudicam empresas e exportadores americanos, citando temas como o sistema de pagamentos PIX, o acesso ao comércio de etanol, o desmatamento ilegal e a pirataria.

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A nova taxa, no entanto, não atingirá todos os produtos brasileiros. O governo americano excluiu da lista itens considerados estratégicos para sua economia, entre eles café, carne bovina, abacate, castanhas-do-pará, petróleo e peças para aeronaves. Já etanol, máquinas agrícolas e papel serão sobretaxados.

Veja abaixo como a imprensa internacional repercutiu o novo tarifaço do governo Trump contra o Brasil:

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Estados Unidos O jornal norte-americano The New York Times deu destaque ao impacto que a nova tarifa pode ter na disputa presidencial brasileira, afirmando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpou a família Bolsonaro pela ameaça de novas taxas. Continua após a publicidade “É provável que a nova tarifa se torne uma questão política no Brasil antes das eleições presidenciais de outubro”, afirmou a reportagem, acrescentando que, “mesmo quando as relações diplomáticas entre as duas nações mais populosas do Hemisfério Ocidental começaram a se normalizar, os Estados Unidos continuaram a investigar as práticas comerciais do Brasil.” Lula e Trump: os altos e baixos da relação entre os presidentes O portal de notícias Axios escreveu que as novas tarifas ocorrem “em meio a uma disputa política mais ampla entre Trump e o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.” Continua após a publicidade Já a agência de notícias norte-americana Bloomberg afirmou que “os riscos das tarifas são altos para ambos os países”, e afirmou que é possível que a medida “se torne um presente eleitoral” para Lula. “A decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% ao Brasil reacendeu uma disputa comercial com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poucos meses antes das eleições presidenciais de outubro, podendo influenciar o resultado de uma corrida profundamente polarizada”, afirmou a agência. Continua após a publicidade Europa e Oriente Médio Continua após a publicidade O jornal francês Le Monde afirmou que o aumento de impostos dos EUA virou “uma questão política” no Brasil, dando destaque às acusações de ilegalidade do governo brasileiro sobre as taxas americanas. O britânico Financial Times relatou que as tarifas dos EUA foram anunciadas diante de “uma crescente ruptura nas relações bilaterais” antes das próximas eleições no Brasil, acrescentando que “o governo de esquerda do Brasil vê as queixas como motivadas por questões políticas, e não comerciais”, enquanto Trump busca reafirmar a influência dos EUA na América Latina. A Al Jazeera, sediada no Catar, deu destaque para as acusações das autoridades brasileiras de que as tarifas foram motivadas pelo processo contra o ex-presidente Bolsonaro, que levou a sua prisão. Na Espanha, o El País afirmou que “o novo golpe tarifário ocorre às portas da campanha eleitoral”. “Esse novo aumento tarifário, que já era esperado, promete ser um elemento central na campanha das eleições brasileiras, que em outubro colocarão frente a frente Lula e Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e principal representante da direita. Há um ano, um movimento semelhante ajudou a impulsionar a popularidade do líder progressista”, escreveu o jornal espanhol.