Diretor da OMS reforça crítica à ordem de Israel para evacuação de Gaza

Na manhã deste domingo, 15, o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, voltou a criticar a ordem emitida por Israel para que palestinos deixem a cidade de Gaza. “Ordens de evacuação de Israel para hospitais são praticamente impossíveis”, diz a mensagem postada por Adhanom em uma rede social.

De acordo com o diretor, os ataques ao sistema de saúde estão causando danos adicionais e a evacuação de hospitais significa uma sentença de morte para os feridos. A ordem foi emitida pelo exército israelense na noite da última quinta-feira, 12, e estabelecia um prazo de 24 horas para que cerca de 1,1 milhão de moradores deixassem a área, sugerindo que uma invasão por terra é provável.

