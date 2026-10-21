Deputada australiana perde as duas pernas após ser atropelada em ataque

Ler Resumo





A deputada australiana Helen Haines teve ambas as pernas amputadas após ser atropelada intencionalmente perto de seu gabinete. O motorista, Brendan Nugent, foi acusado de crimes graves. A família expressa alívio por ela estar viva, destacando sua força para a recuperação. A polícia investiga a motivação do ataque, que chocou o país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A deputada australiana Helen Haines sofreu amputação de ambas as pernas após ser atropelada perto de seu gabinete em Wangaratta, no estado de Victoria, informou nesta quarta-feira, 21, seu marido, Phil. A polícia trata o incidente como um ataque intencional.

O motorista, Brendan Nugent, de 43 anos, foi acusado de direção perigosa, de causar intencionalmente lesões graves e do crime federal de agressão a funcionário público, que prevê pena máxima de 10 anos de prisão. O suspeito compareceu a um tribunal local nesta quarta, e a emissora ABC News informou que ele não pediu liberdade sob fiança e que sua próxima audiência está marcada para 4 de fevereiro.

A motivação do ataque continua desconhecida. A polícia analisa todas as hipóteses, incluindo de que o agressor tivesse opiniões radicalmente contrárias ao governo.

Segundo Phil Haines, sua esposa está em condição estável em um hospital de Melbourne. Na terça-feira, os cirurgiões tentavam salvar a perna direita da parlamentar, mas ambas precisaram ser amputadas devido à gravidade dos ferimentos.

Continua após a publicidade

“A boa notícia, em meio a tudo isso, é que a Helen está viva e em estado estável. Isso é o mais importante para a nossa família”, disse ele a jornalistas.

O casal está junto há quase 40 anos e tem três filhos e dois netos. Ao final da declaração, ele se emocionou por um momento ao refletir sobre a força da esposa.

Continua após a publicidade

“Ela é uma pessoa determinada que, com o nosso apoio e amor, fará o possível para se recuperar; é isso que esperamos”, concluiu.

O caso

A deputada independente, de 65 anos, estava junto ao porta-malas de seu carro quando foi atingida na tarde de segunda-feira por um Toyota Land Cruiser.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, e parlamentares de todo o espectro político expressaram choque e indignação diante do ataque. O incidente gerou pedidos por mudanças na segurança dos políticos; na quarta-feira, órgãos de segurança — incluindo a Polícia Federal Australiana e a ASIO (agência de inteligência) — prestaram esclarecimentos aos parlamentares sobre o cenário atual.

Continua após a publicidade

Haines chegou ao Parlamento em 2019, após trabalhar como enfermeira e parteira, e tornou-se conhecida por seu apoio às políticas climáticas e de combate à corrupção.

“Ao atacá-la, percebemos que, na verdade, trata-se de um ataque ao nosso sistema político, à nossa democracia — e, de forma ainda mais contundente, um ataque a todos os apoiadores que se dedicaram ao trabalho democrático para eleger Helen”, disparou Cathy McGowan, antecessora de Haines em sua cadeira no Congresso.