Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Deputada australiana fica em estado crítico após atropelamento intencional

Helen Haines foi atingida por um carro em Victoria; agentes antiterrorismo investigam o caso

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 11h40
Mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos, vestindo blazer azul claro e blusa branca, fala com a boca aberta, em meio a um grupo de pessoas desfocadas
A deputada independente Helen Haines fala com a imprensa no Parlamento em 9 de fevereiro de 2026, em Canberra, Austrália (Hilary Wardhaugh/Getty Images)
Continua após publicidade
Deputada australiana fica em estado crítico após atropelamento intencional Priorize VEJA no Google

A deputada independente australiana Helen Haines, de 65 anos, está em estado crítico após ser atingida por um veículo em frente a seu escritório eleitoral, na cidade de Wangaratta, no estado de Victoria, nesta segunda-feira, 19. Um homem de 43 anos foi detido. 

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que Haines foi atacada e informou que a unidade antiterrorista atua em conjunto com a polícia local e os serviços de inteligência. Segundo ele, ainda é cedo para determinar as circunstâncias e os motivos do ocorrido.

O incidente aconteceu por volta das 15h35, no horário local. De acordo com a polícia de Victoria, o suspeito dirigia um Toyota Land Cruiser branco e foi contido por pessoas que estavam nas proximidades após o episódio. Uma faca foi encontrada no veículo.

Continua após a publicidade

A parlamentar foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos graves. Em comunicado, sua família confirmou que ela estava recebendo atendimento médico e pediu privacidade. Haines representa o distrito eleitoral de Indi, no nordeste de Victoria, e ocupa uma cadeira independente no Parlamento federal desde 2019.

Siga
Continua após a publicidade

A investigação envolve a Polícia de Victoria, a Polícia Federal Australiana, a Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO, na sigla em inglês) e equipes especializadas em contraterrorismo. A área foi isolada para a realização de perícias, e o suspeito foi levado a uma delegacia para interrogatório. A polícia informou que não procurava outros envolvidos no caso.

Continua após a publicidade

O episódio ocorre em meio ao crescimento dos registros de ameaças e assédio contra autoridades australianas. Segundo o ministro do Interior, Tony Burke, foram contabilizados 1.067 incidentes contra autoridades de alto escalão no ano fiscal de 2025-2026, acima dos 951 registrados no período anterior.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Austrália
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).