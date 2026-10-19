Deputada australiana fica em estado crítico após atropelamento intencional
Helen Haines foi atingida por um carro em Victoria; agentes antiterrorismo investigam o caso
A deputada independente australiana Helen Haines, de 65 anos, está em estado crítico após ser atingida por um veículo em frente a seu escritório eleitoral, na cidade de Wangaratta, no estado de Victoria, nesta segunda-feira, 19. Um homem de 43 anos foi detido.
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que Haines foi atacada e informou que a unidade antiterrorista atua em conjunto com a polícia local e os serviços de inteligência. Segundo ele, ainda é cedo para determinar as circunstâncias e os motivos do ocorrido.
O incidente aconteceu por volta das 15h35, no horário local. De acordo com a polícia de Victoria, o suspeito dirigia um Toyota Land Cruiser branco e foi contido por pessoas que estavam nas proximidades após o episódio. Uma faca foi encontrada no veículo.
A parlamentar foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos graves. Em comunicado, sua família confirmou que ela estava recebendo atendimento médico e pediu privacidade. Haines representa o distrito eleitoral de Indi, no nordeste de Victoria, e ocupa uma cadeira independente no Parlamento federal desde 2019.
A investigação envolve a Polícia de Victoria, a Polícia Federal Australiana, a Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO, na sigla em inglês) e equipes especializadas em contraterrorismo. A área foi isolada para a realização de perícias, e o suspeito foi levado a uma delegacia para interrogatório. A polícia informou que não procurava outros envolvidos no caso.
O episódio ocorre em meio ao crescimento dos registros de ameaças e assédio contra autoridades australianas. Segundo o ministro do Interior, Tony Burke, foram contabilizados 1.067 incidentes contra autoridades de alto escalão no ano fiscal de 2025-2026, acima dos 951 registrados no período anterior.