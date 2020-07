Decisão da Justiça turca transforma Santa Sofia em mesquita

Ao longo de milhares de anos, Istambul, a capital da Turquia, foi palco de disputas entre cristãos e muçulmanos. Os primeiros conflitos datam do século VII, época em que o Império Bizantino – continuação do Império Romano no oriente, após da queda de Roma na Europa – guerreou contra a expansão dos árabes na região. Por mais de mil anos, os cristãos resistiram e governaram Constantinopla, como a cidade era chamada, até a tomada do poder pelo Império Turco-Otomano, no seculo XV. O mais recente capítulo dessa história remete aos tempos antigos e está sendo escrito agora pelas mãos da Justiça da Turquia e do presidente do país, o muçulmano Recep Erdogan.

No centro da discussão está Santa Sofia, a opulenta e milenar igreja cristã, construída no século VI, para ser a catedral da cidade. Nesta sexta-feira, uma decisão de um tribunal turco permitiu que ela fosse restaurada como mesquita. Durante o Império Otomano, o monumento já havia sido convertido em templo muçulmano, ganhando inclusive quatro minaretes em seu entorno, mas se tornou um museu em 1934, quando a Turquia implantou um estado moderno e secular. Declarar o prédio como patrimônio mundial da humanidade, por ser o maior exemplo da arquitetura cristã bizantina em todo mundo, foi a solução encontrada para afastá-lo da disputa religiosa.

A decisão atual representa a vitória de um movimento de muçulmanos conservadores, que há quatro anos luta para transformar igrejas católicas em mesquitas. Santa Sofia será a quarta igreja convertida em mesquita e representa a vitória mais significativa de uma associação cultural obscura, que conta com apoio de Erdogan. O presidente, que comanda o país por 18 anos misturando política e religião, tem enfrentado perda de popularidade. Santa Sofia sempre foi considerado um monumento de relativa harmonia e um símbolo do secularismo do estado turco moderno, mas sua conversão em mesquita agradaria a base mais radical de apoio ao presidente.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Ainda não está claro como a decisão impactará o funcionamento do já antigo museu. Cevdet Yilmaz, porta-voz do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, disse que o governo ainda vai determinar como realizar a mudança. A expectativa é que a nova mesquita seja utilizada para cerimônias religiosas apenas em datas festivas e ocasiões especiais, mas os muçulmanos mais fervorosos podem exigir liberdade para entrar no prédio para orações diárias. Isso traria uma série de complicações, já que o monumento é o ponto turístico mais visitado do país e cobra pela entrada de visitantes – apenas no ano passado, recebeu 3,7 milhões de pessoas. Historiadores da arte também levantam dúvidas sobre o futuro dos mosaicos medievais que retratam a Sagrada Família e imperadores cristãos.