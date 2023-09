De rifles a uniforme espacial: os presentes Putin para Kim Jong-un

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, voltou para casa no domingo 17 após uma viagem de seis dias a Moscou sem anunciar um temido acordo para fornecer armas ao Kremlin, mas não por falta de uma diligente ofensiva de charme do lado russo. Na bagagem, o chefe de Estado norte-coreano trouxe uma série de souvenirs: pelo menos um rifle, um uniforme de astronauta, coletes à prova de balas e drones militares. Com os presentes, o governo russo violou as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual é membro permanente, contra o regime de Kim.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, após uma reunião com o presidente russo, Vladmir Putin, na última quarta-feira 13, Kim recebeu um rifle de fabricação russa “da mais alta qualidade”. Ele retribuiu a cordialidade, também presenteando Moscou com um rifle “feito por artesãos norte-coreanos”.

Além disso, Putin também brindou Kim com uma luva de um traje espacial usado por astronautas russos, de acordo com a agência estatal de notícias russa TASS.

+ Com promessas de apoio mútuo, Putin e Kim se reúnem na Rússia

Oleg Kozhemyako, governador da região de Primorye, no extremo leste da Rússia, por sua vez, deu um colete à prova de balas e um conjunto de drones ao líder norte-coreano.

Continua após a publicidade

“Esta é uma armadura com zonas de proteção para o peito, ombros, garganta e virilha, e é muito mais leve do que seus outros produtos semelhantes conhecidos”, reportou a TASS.

Cinco drones kamikaze produzidos na mesma região e um drone de reconhecimento do tipo Geranium-25 também estavam entre os mimos do governador de Primorye, bem como um conjunto de roupas especiais invisíveis a câmeras térmicas.

Os presentes ferem ao menos duas resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte — aprovadas por Moscou —, relacionadas à proibição de atividades militares do regime de Kim. O órgão internacional elaborou os bloqueios para impactar o programa nuclear do país e seus crescentes testes de mísseis.

Continua após a publicidade

+ China envia chanceler à Rússia para negociações na área de segurança

Do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em Vladivostok, o líder norte-coreano recebeu um chapéu de pele, após um passeio para inspecionar bombardeiros nucleares russos, caças equipados com mísseis hipersônicos e um navio de guerra.

O caráter militar não ficou expresso apenas nos presentes, mas também nas conversas entre Kim e Putin dos seis dias de viagem. Segundo os Estados Unidos, a Coreia do Norte pode fornecer armamento para suprir o exército russo na guerra contra a Ucrânia, em meio a relatos de que seus soldados estão mal equipados.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga