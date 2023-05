De óculos de sol a secadoras, EUA suspendem mais exportações para a Rússia

O governo de Joe Biden suspendeu a exportação de uma ampla gama de bens de consumo para a Rússia e acrescentou 71 empresas em uma lista negra de comércio nesta sexta-feira, 19. A decisão aconteceu enquanto o grupo do G7 anunciou novas sanções a Moscou por causa da guerra na Ucrânia.

As novas restrições visam itens que podem ser usados para ajudar os militares da Rússia. A lista também incluem equipamentos usados na vida cotidiana que os Estados Unidos acham que poderiam ser reaproveitados para apoiar a máquina de guerra de Moscou como secadoras de roupas, limpa-neves e máquinas de ordenha.

“Você não pode nem mesmo enviar lentes de contato ou óculos de sol agora”, disse Kevin Wolf, advogado e ex-funcionário do Departamento de Comércio dos EUA, à agência de notícias Reuters. Depois de revisar as novas regras, Wolf chegou a falar que “seria mais simples descrever os itens que não são controlados para exportação para a Rússia”.

As empresas adicionadas na lista negra incluem 69 entidades russas, uma da Armênia e outra do Quirguistão. Eles agora fazem parte da “Lista de Entidades” rotuladas pelo Departamento de Comércio principalmente por apoiar os setores militar e de defesa da Rússia, tornando ainda mais difícil enviar mercadorias para eles. Entre as empresas estão fábricas de reparo e produção de peças de aeronaves, fábricas de pólvora, tratores e automóveis, estaleiros e centros de engenharia.

+ Biden dá sinal verde para treinamento de pilotos ucranianos em caças F-16

As ações fazem parte da última rodada de sanções sem precedentes e controles de exportação pelos Estados Unidos e por uma coalizão de 37 outros países em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Elas são projetadas para degradar a base industrial de Moscou e sua capacidade de sustentar a guerra.

“Continuaremos a impor custos ao Kremlin por continuar esta guerra, restringindo ainda mais o acesso a itens adicionais, bem como por meio de uma aplicação agressiva”, disse Alan Estevez, subsecretário de Comércio, em um comunicado.

+ Rússia se prepara para ataque contra maior usina nuclear da Europa

Matthew Axelrod, secretário adjunto de Execução do Departamento de Comércio, disse que os EUA estão priorizando o controle de itens que contribuem para os sistemas de armas russos, como mísseis e drones. Segundo ele, quando for descoberto que uma empresa está envolvida em evasão, “usaremos todas as nossas autoridades para fechá-la”.