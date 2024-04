Davi Kopenawa pede que papa Francisco ajude Lula a salvar ianomâmis

Davi Kopenawa, líder indígena representante dos ianomâmi, se encontrou com papa Francisco nesta quarta-feira, 10, no Vaticano, e pediu que o pontífice ajude o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a salvar seu povo.

Estimados em cerca de 28 mil pessoas, os ianomâmi vivem na maior reserva indígena do Brasil, nos estados de Roraima e Amazonas, no norte do país. Nos últimos anos, a invasão de suas terras por garimpeiros provocou uma crise profunda, marcada por desnutrição e mortes.

“Pedi ao papa que apoie o governo Lula, porque Lula precisa de amigos”, disse Kopenawa a repórteres. “O papa disse que vai falar com ele”, acrescentou.

Alinhamento

Francisco, natural da Argentina, é conhecido por fazer da defesa do meio ambiente um dos motes do seu papado. Ele condenou repetidamente a exploração desenfreada dos recursos naturais na Amazônia e em outros locais.

Kopenawa, presidente da Associação Hutukara Yanomami, que faz campanha pelos direitos indígenas e pela preservação da floresta amazônica, encontrou-se com Francisco no Vaticano. Ele elencou o envenenamento da água por mercúrio – componente usado por garimpeiros na caça ao ouro – como uma das maiores ameaças à sua comunidade, bem como o desmatamento para a pecuária e o cultivo de soja.

Garimpo ilegal

O território ianomâmi, uma área aproximadamente do tamanho de Portugal, tem sido invadido por garimpeiros há décadas, mas incidentes como esses aumentaram nos últimos anos, especialmente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que desmantelou uma série de proteções ambientais.

Após ser eleito pela terceira vez em 2022, Lula iniciou uma operação para expulsar os garimpeiros do território ianomâmi. Em janeiro deste ano, seu governo anunciou um pacote de R$ 1,2 bilhão para ajudar a comunidade indígena.