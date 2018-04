Damas de Branco são presas em Cuba

Pelo menos nove integrantes do grupo opositor Damas de Branco foram presas em Cuba e impedidas de realizar sua tradicional marcha para a libertação de presos políticos. Entre as detidas está Berta Soler, líder do movimento que luta pela mudança do regime totalitário na ilha.

A prisão acontece menos de uma semana após a eleição do novo presidente da ilha, Miguel Díaz-Canel. Membro do Partido Comunista, o engenheiro substitui Raúl Castro, de 86 anos, que deixou o cargo após dois mandatos.

Segundo afirmou o marido de Berta, o ex-prisioneiro político Ángel Moya, ao jornal local Diário de Cuba, as integrantes do grupo foram presas ao sair da sede da organização para seus tradicionais protestos de domingo. Apenas cinco das Damas de Branco conseguiram sair à rua e ir à missa para se manifestar.

Há mais de 13 anos as Damas de Branco se manifestam todos os domingos em Havana exigindo a libertação de todos os presos políticos e em diversas ocasiões foram detidas pelas autoridades.

Na semana passada, em entrevista ao jornal espanhol ABC, Berta declarou que, mesmo com a saída de Raúl Castro da presidência as perseguições e as prisões continuariam. Segundo ela, nada ia mudar, pois a escolha de Díaz-Canel foi feita por Castro, não houve eleições livres.

Também segundo Moya, um cinegrafista com credencial de um veículo brasileiro também foi interceptado pela polícia perto da sede do grupo. “Não sabemos se ele foi detido ou se simplesmente ordenaram que deixasse o local”, declarou.