Coreias vão desfilar sob a mesma bandeira em Olimpíada

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul concordaram durante as conversações nesta quarta-feira em desfilar sob a mesma bandeira unificada na cerimônia de abertura da Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, em fevereiro, segundo comunicado conjunto divulgado pelo Ministério de Unificação da Coreia do Sul. O desfile já era uma sugestão da Coreia do Sul, necessitando apenas da aprovação do Norte.

Além disso, os dois países também decidiram formar um time feminino conjunto de hóquei no gelo para os Jogos.

Mais cedo, a Coreia do Norte confirmou o envio de 230 líderes de torcidas aos jogos. No total, serão 550 membros da delegação norte-coreana, incluindo as líderes de torcida, 140 artistas e trinta lutadores de taekwondo para uma demonstração.

Pyongyang propôs que a sua delegação, que deve chegar ao Sul no dia 25 de janeiro, viaje por terra e atravesse a passagem situada na faixa ocidental da fronteira entre os dois países.

A reunião desta quarta teve início por volta das 10 horas do horário local (23h30 da terça em Brasília), na Peace House (Pavilhão da Paz), localizado na faixa sul da aldeia de Panmunjom, o coração da militarizada fronteira que divide os dois países.

(Com Reuters e EFE)