Coreia do Sul anula pacto militar com Norte por envio de balões com lixo

A Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira, 3, que suspenderá um pacto militar com a Coreia do Norte, firmado em 2018, devido ao envio de balões com lixo e fezes para a fronteira sul-coreana. O plano para o cancelamento do acordo será apresentado na terça-feira, informou Conselho de Segurança Nacional em comunicado. A medida ocorre um dia após Pyongyang interromper o lançamento aéreo dos dejetos.

O pacto, embora não tenha sido suspenso oficialmente, caiu por terra em novembro após o governo norte-coreano informar que o seu o Exército não estava mais “vinculado ao Acordo Militar Norte-Sul” e enviar tropas e armas para os limites entre os países. Mas o tratado militar, que tinha como objetivo amenizar as tensões para evitar um confronto entre os vizinhos, ainda permanece oficialmente em voga.

Agora, Seul passará a conduzir treinos militares na fronteira e poderá tomar “medidas suficientes e imediatas” contra Pyongyang, acrescentou o conselho sul-coreano.

A anulação é o passo seguinte de uma série de advertências feitas contra a Coreia do Norte por causar a sujeira na última semana. O governo sul-coreano alertou que as medidas seriam “insuportáveis” e que incluiriam a instalação de caixas de som estridentes na divisa com propagandas contra o governo de Kim Jong-un.

“Isso ameaça seriamente a segurança do nosso povo. A Coreia do Norte é inteiramente responsável pelas consequências dos balões e alertamos severamente a Coreia do Norte para parar imediatamente esta ação desumana e grosseira”, disse o exército sul-coreano em comunicado na ocasião.

A Coreia do Norte, por sua vez, alega que os balões foram uma resposta contra uma campanha encabeçada por desertores e ativistas, que incluía o envio de folhetos, alimentos, remédios e pen drives com música e doramas, como são chamadas as séries de Drama da Coreia do Sul, para o Norte através de infláveis. Em 26 de maio, pouco antes do odor ruim tomar conta das ruas sul-coreanas, Pyongyang alertou que “montes de lixo” seriam espalhados em breve no vizinho, que então perceberia “diretamente quanto esforço será necessário para remover tudo isso”.

Não é a primeira vez, contudo, que optou pela sujeira como forma de retaliação. Em 2016, a Coreia do Norte já havia lançado balões ao Sul transportando papel higiénico, pontas de cigarro e lixo. Na época, a polícia de Seul os descreveu como “substâncias bioquímicas perigosas”.