Coreia do Norte lança 260 balões com lixo e fezes contra a Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou pelo menos 260 balões transportando lixo e fezes contra a Coreia do Sul nesta quarta-feira, 29, o que levou autoridades sul-coreanas a pedirem que a população do país não saísse de casa. O exército de Seul também fez alertas para que habitantes não encostassem nos balões brancos, nem nos sacos plásticos presos a eles, porque os objetos continham “resíduos imundos e lixo“.

Na madrugada desta quarta-feira, residentes de Seul da região próxima à fronteira com a Coreia do Norte receberam mensagens de texto de autoridades provinciais pedindo-lhes para “absterem-se de atividades ao ar livre”. As mensagens também solicitavam que a população registrasse boletins de ocorrência em bases militares ou delegacias de polícia locais caso avistassem um “objeto não identificado”.

Fotografias que circulam nas redes sociais mostram sacolas de lixo, contendo papel higiênico, terra e pilhas usadas, entre outros conteúdos, presas por barbante a balões brancos translúcidos. A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que alguns “carregavam o que parecem ser fezes, a julgar pela cor escura e odor”.

Balões foram encontrados em oito das nove províncias da Coreia do Sul, e foram enviados para análise. Ainda não está claro se também havia algum tipo de folheto de propaganda norte-coreana nos objetos voadores, uma prática comum em ambas nações vizinhas desde a Guerra da Coreia, na década de 1950.

North Korea has launched hundreds of balloons filled with trash and waste across the border, Seoul's military reported on Wednesday. This action follows a warning from the North of retaliatory measures in response to anti-Pyongyang leaflets sent by South Korean activists.

Ameaças do Norte

O incidente ocorreu poucos dias depois que a Coreia do Norte ameaçou uma retaliação contra a “frequente dispersão de folhetos e outros tipos de lixo” nas zonas fronteiriças por ativistas sul-coreanos.

“Montes de lixo e sujeira serão em breve espalhados pelas áreas fronteiriças e pelo interior da Coreia do Sul, que então perceberá diretamente quanto esforço será necessário para remover tudo isso”, disse o vice-ministro da Defesa da Coreia do Norte, Kim Kang Il, em comunicado na mídia estatal no domingo 26.

No início deste mês, um grupo ativista com sede na Coreia do Sul afirmou ter lançado 20 balões pela fronteira carregando panfletos anti-Pyongyang e pen drives contendo áudios e vídeos de apresentações de K-pop (música pop coreana). Em outras ocasiões, sul-coreanos também soltaram balões contendo dinheiro e até Choco Pies – um lanche típico do país, que é proibido na Coreia do Norte. Isso apesar de uma lei, aprovada pelo parlamento da Coreia do Sul em 2020, que criminaliza o envio de propaganda anti-Pyongyang pela fronteira.

Resposta do Sul

Os militares da Coreia do Sul condenaram o ato norte-coreano como uma “clara violação do direito internacional”.

“Isso ameaça seriamente a segurança do nosso povo. A Coreia do Norte é inteiramente responsável pelas consequências dos balões e alertamos severamente a Coreia do Norte para parar imediatamente esta ação desumana e grosseira”, disse o exército sul-coreano em comunicado.

A Coreia do Norte, em 2016, já havia lançado balões ao Sul transportando papel higiénico, pontas de cigarro e lixo. Na época, a polícia de Seul os descreveu como “substâncias bioquímicas perigosas”.