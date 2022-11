Coreia do Norte terá força nuclear mais poderosa do mundo, diz Kim Jong-un

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está planejando construir a força nuclear “mais poderosa do mundo”, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA. O objetivo final por trás do programa nuclear norte-coreano é possuir uma “força absoluta e sem precedentes” no século.

A informação vem à tona dez dias depois do que Pyongyang fez um lançamento-teste de um novo tipo de míssil balístico internacional, em 18 de novembro. Segundo a KCNA, o foguete Hwaseong-17 é capaz de lançar uma bomba nuclear no território dos Estados Unidos, através do Oceano Pacífico.

O líder norte-coreano elogiou os funcionários que desenvolveram o novo míssil e o chamou de “a arma estratégica mais forte do mundo” e que sua criação representa “um salto maravilhoso no desenvolvimento da tecnologia de montagem de ogivas nucleares em mísseis balísticos”.

Com o desenvolvimento do novo míssil, Kim disse que a Coreia do Norte demonstrou ao mundo “o futuro confiante, e sempre vitorioso, de nosso Estado avançando em direção ao objetivo de construir o exército mais forte do mundo”.

Em carta enviada ao líder recentemente, cientistas da Academia de Ciências da Defesa da Coreia do Norte disseram que o teste marcou uma “grande vitória histórica” e demonstrou a soberania do país.

O próprio Kim Jong-un esteve presente para acompanhar pessoalmente o lançamento ao lado de uma criança que, ao que tudo indica, é sua filha e herdeira, Ju Ae.

Apesar de ter sido considerado um sucesso dentro do território norte-coreano, analistas apontam que o país ainda não demonstrou a capacidade de instalar uma ogiva nuclear dentro do míssil, mesmo conseguindo mantê-lo no ar por mais de uma hora. Foguetes de longo alcance são enviados ao espaço, e depois precisam sobreviver à reentrada na atmosfera terrestre.

No entanto, os mesmos analistas reiteram que os constantes testes realizados por Pyongyang estão refinando suas habilidades e que novos eventos bem-sucedidos podem acontecer em breve.