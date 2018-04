Conheça a ilha que troca de país a cada seis meses

No rio Bidasoa, exatamente na fronteira entre a Espanha e a França, existe um pequeno território de 3.000 metros quadrados que apresenta um status muito particular. A Ilha dos Faisões, como é chamada essa porção de terra, não têm um “dono” fixo. Ela pertence seis meses por ano aos espanhóis e outros seis meses aos franceses, em um acordo plurinacional que já dura mais de três séculos.

Desde o final de janeiro, a ilha está incorporada ao território da Espanha. No fim de julho, a França deve assumir sua administração e assim ficar até o primeiro mês de 2019.

O rio no qual a porção de terra está situada marca exatamente a fronteira entre os dois países. De um lado da margem fica a cidade espanhola de Irun, no País Basco, e, do outro, o município francês de Hendaia, na Nova Aquitânia.

A ilhota não é habitada e nem pode ser visitada por turistas. Ainda assim, pode ser contemplada a partir de ambas as margens, que ficam a apenas 50 metros dela, espaço suficiente para passar algumas poucas embarcações e canoas.

Nela existe apenas uma construção: um monumento que simboliza a importância histórica da ilha, onde se assinou, em 7 de novembro de 1659, o Tratado de Paz dos Pirineus, que pôs fim ao conflito iniciado entre os países durante a Guerra dos Trinta Anos. O trato foi selado, ainda, com um casamento entre a filha do rei espanhol Felipe IV, a infanta Maria Teresa de Áustria, e o rei francês Luis XIV, conhecido como o Rei Sol.

1. Ilha dos Faisões zoom_out_map 1 /5 Vista aérea da Ilha dos Faisões. Na parte de cima da imagem o território é (Google Earth/Reprodução)

2. Ilha dos Faisões zoom_out_map 2 /5 A única edificação da ilha é o monumento "Tratado de Paz dos Pirineus" que homenageia a reconciliação de França e a Espanha no âmbito da guerra franco-espanhola e no qual era reconhecido Filipe IV, da Espanha, como rei de Portugal e da Catalunha (TANGOPASO/Creative Commons)

3. Ilha dos Faisões zoom_out_map 3 /5 Dividida semestralmente, o governo da ilha de agosto a janeiro é francês, e nos outros seis meses, espanhol (TANGOPASO/Creative Commons)

4. Ilha dos Faisões zoom_out_map 4 /5 Localizada ao longo do rio Bidaso - fronteira natural entre os dois países - a Ilha dos Faisões possui uma administração compartilhada, em vez de ser território somente francês ou espanhol (Giorgio Monteforti/Wikimedia Commons)

5. Ilha dos Faisões zoom_out_map 5/5 Exatamente entre os territórios da França e Espanha, o pequeno pedaço de terra mede 38m de largura por 215m de comprimento e não possui nenhuma infraestrutura (ZARATEMAN/.)

Hoje em dia, apenas os membros dos Comandos Navais de Donostia (Espanha) e Baiona (França), responsáveis por sua jurisdição em semestres alternados, costumam pisar na ilha. “Ela exige poucos cuidados”, afirma o comandante da Espanha Rafael Prieto ao jornal espanhol El País.

“As pessoas são muito respeitosas. Ninguém entra, apesar de às vezes a maré estar tão baixa que se pode passar quase andando. Nós entramos a cada cinco dias para fazer reconhecimentos visuais”, acrescenta o militar.

Esse tipo de administração conjunta sobre um território é comumente chamada de “condomínio” – e acredita-se que a Ilha dos Faisões seja o mais antigo do mundo.